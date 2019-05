Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Песне Yesterday не привыкать к наградам. Сразу же после того, как она была сочинена, возглавила итоговый хит-парад 1965 года. И с тех пор слава только растет. Yesterday признали лучшим хитом ХХ века, а теперь она входит в репертуар более 500 исполнителей разных стран мира.

Но что самое приятное, Yesterday по-прежнему исполняет на своих концертах и ее автор - легендарный битл сэр Пол Маккартни! Причем чаще всего не с группой, а сольно - под акустическую гитару: так даже душевнее и теплее.

Новый рейтинг составил портал 24/7 Wall Street. Его эксперты изучали популярность песен на основании их мест в хит-парадах разных стран, объема продаж (как на физических носителях, так и в виде цифровой загрузки). Учитывали даже количество кавер-версий и то, на скольких языках ее перепевают.

Но все равно пришли к тому же выводу, что и их предшественники - именно Yesterday должна возглавить и новый рейтинг "100 лучших песен всех времен и народов" уже и в 2019 году. Вот как выглядит первая десятка:

1. Yesterday - The Beatles

2. Bridge Over Troubled Water - Simon & Garfunkel

3. Rolling In The Deep - Адель

4. Hey Jude - The Beatles

5. All Of Me - Джон Ледженд

6. Bad Romance - Леди Гага

7. Satisfaction - The Rolling Stones

8. Bohemian Rhapsody - Queen

9. Let It Be - The Beatles

10. Ain’t No Sunshine - Билл Уизерс

Кстати



Примечательно, что в списке лучших только три песни, написанные в ХХI веке. Да, современным авторам еще стараться и стараться...