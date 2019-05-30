Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Но что самое приятное, Yesterday по-прежнему исполняет на своих концертах и ее автор - легендарный битл сэр Пол Маккартни! Причем чаще всего не с группой, а сольно - под акустическую гитару: так даже душевнее и теплее.
Новый рейтинг составил портал 24/7 Wall Street. Его эксперты изучали популярность песен на основании их мест в хит-парадах разных стран, объема продаж (как на физических носителях, так и в виде цифровой загрузки). Учитывали даже количество кавер-версий и то, на скольких языках ее перепевают.
Но все равно пришли к тому же выводу, что и их предшественники - именно Yesterday должна возглавить и новый рейтинг "100 лучших песен всех времен и народов" уже и в 2019 году. Вот как выглядит первая десятка:
1. Yesterday - The Beatles
2. Bridge Over Troubled Water - Simon & Garfunkel
3. Rolling In The Deep - Адель
4. Hey Jude - The Beatles
5. All Of Me - Джон Ледженд
6. Bad Romance - Леди Гага
7. Satisfaction - The Rolling Stones
8. Bohemian Rhapsody - Queen
9. Let It Be - The Beatles
10. Ain’t No Sunshine - Билл Уизерс
Кстати
Примечательно, что в списке лучших только три песни, написанные в ХХI веке. Да, современным авторам еще стараться и стараться...