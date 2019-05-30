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30.05.2019 16:44
Рубрика: Культура

Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Текст: Александр Алексеев
Песне Yesterday не привыкать к наградам. Сразу же после того, как она была сочинена, возглавила итоговый хит-парад 1965 года. И с тех пор слава только растет. Yesterday признали лучшим хитом ХХ века, а теперь она входит в репертуар более 500 исполнителей разных стран мира.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но что самое приятное, Yesterday по-прежнему исполняет на своих концертах и ее автор - легендарный битл сэр Пол Маккартни! Причем чаще всего не с группой, а сольно - под акустическую гитару: так даже душевнее и теплее.

Новый рейтинг составил портал 24/7 Wall Street. Его эксперты изучали популярность песен на основании их мест в хит-парадах разных стран, объема продаж (как на физических носителях, так и в виде цифровой загрузки). Учитывали даже количество кавер-версий и то, на скольких языках ее перепевают.

Но все равно пришли к тому же выводу, что и их предшественники - именно Yesterday должна возглавить и новый рейтинг "100 лучших песен всех времен и народов" уже и в 2019  году. Вот как выглядит первая десятка:

Фото: РИА Новости
Какие музыкальные фестивали посетить летом-2019

1.         Yesterday -  The Beatles

2.         Bridge Over Troubled Water -  Simon & Garfunkel

3.         Rolling In The Deep -  Адель

4.         Hey Jude - The Beatles

5.         All Of Me -  Джон Ледженд

6.         Bad Romance -  Леди Гага

7.         Satisfaction - The Rolling Stones

8.         Bohemian Rhapsody - Queen

9.         Let It Be - The Beatles

10.      Ain’t No Sunshine - Билл Уизерс

Кстати

Примечательно, что в списке лучших только три песни, написанные в ХХI веке. Да, современным авторам еще стараться и стараться...

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
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