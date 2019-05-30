Банк России назвал уязвимости финансовой системы страны

Центробанк определил риски для финансовой стабильности страны. Они описаны в обзоре финансовой стабильности, размещенном на сайте ЦБ.

В документе, в частности, идет речь о геополитических рисках, связанные с возможным ужесточением санкций. Хотя в последние годы экономика страны стала устойчивее к внешнему воздействию, так как улучшились ее основные макропоказатели.

Также - о замедлении роста мировой экономики, на которую повлияли, в частности, неопределенность с Brexit и внешнеторговые противоречия между Китаем и США.

Среди внутрироссийских рисков отмечена высокая долговая нагрузка россиян на фоне снижения их доходов (на 2,3 процента). Из-за уменьшения доходов могут вырасти неплатежи по потребительским кредитам, отмечают в ЦБ.

Кроме того, есть риски валютизации банковского сектора и зависимости от внешнего финансирования.