Банк России назвал уязвимости финансовой системы страны

Центробанк определил риски для финансовой стабильности страны. Они описаны в обзоре финансовой стабильности, размещенном на сайте ЦБ.
В документе, в частности, идет речь о геополитических рисках, связанные с возможным ужесточением санкций. Хотя в последние годы экономика страны стала устойчивее к внешнему воздействию, так как улучшились ее основные макропоказатели.
Также - о замедлении роста мировой экономики, на которую повлияли, в частности, неопределенность с Brexit и внешнеторговые противоречия между Китаем и США.
Среди внутрироссийских рисков отмечена высокая долговая нагрузка россиян на фоне снижения их доходов (на 2,3 процента). Из-за уменьшения доходов могут вырасти неплатежи по потребительским кредитам, отмечают в ЦБ.
Кроме того, есть риски валютизации банковского сектора и зависимости от внешнего финансирования.