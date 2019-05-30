С 1 по 6 июня на главной площади страны будет проходить летний книжный фестиваль "Красная площадь". Пятый год подряд это событие привлекает не только москвичей, но и гостей столицы, фактически став одним из ее туристических брендов. На фестивале можно будет не только купить новые книги. На 15 площадках состоится порядка 750 событий - авторских встреч, презентаций, спектаклей, музыкальных программ, видеопоказов и т. д. Обозреватель "РГ" советует не пропустить самые, на его взгляд, интересные из них.

Главная сцена

1 июня. 13.00. Торжественная церемония открытия фестиваля. На сцене выступят юные пианисты, стипедниаты фонда "Новые имена" Иван Бессонов, 16 лет, и Елисей Мысин, 8 лет, в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер - Алексей Рубин. Ведущий - Артем Варгафтик.

2 июня. 14.00. "17-я страница" с Александром Ф. Скляром и Евгением Водолазкиным. Актер, музыкант, основатель группы "Ва-БанкЪ" поговорит с писателем, лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" Евгением Водолазкиным о скрещениях музыки и литературы и прочитает отрывок из его нового романа "Брисбен": истории человека, шестым чувством которого стала музыка. Глеб Яновский, музыкант-виртуоз, на пике успеха из-за болезни теряет возможность выступать. Пытаясь найти новую точку опоры, он вспоминает о киевском детстве в 70-х, о юности в Ленинграде. Только города Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Быть может, он - просто мираж, утопический идеал?

3 июня. 13.30. Тверской "Дом поэзии" представляет концерт-посвящение поэту Андрею Дементьеву "Все - от крика до тишины". Ровно год назад, в этот день и в этот час, на главной сцене фестиваля состоялось одно из последних выступлений поэта. 26 июня 2019 года исполняется год с момента его смерти. Друзья и коллеги почтят память поэта посвященным ему поэтическим концертом. Мы увидим редкие кадры и уникальные записи выступлений самого Андрея Дементьева.

4 июня. 15.00. Презентация сборника "100 стихотворений" одного из самых крупных русских поэтов ХХ века Бориса Слуцкого, чье 100-летие мы отметили в этом году. Знаменитый советский поэт оставил после себя около двух тысяч неопубликованных стихов. Иосиф Бродский писал: "Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии... Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное - конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорит языком ХХ века…" Поэты Андрей Родионов, Дмитрий Воденников, Андрей Коровин и другие прочитают со сцены свои любимые стихи Слуцкого.

5 июня. 11.00. На главной сцене можно будет написать фрагмент Тотального диктанта - 2019 под диктовку его автора. Руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов проведут работу над ошибками, напомнят самые сложные правила, встретившиеся в тексте, расскажут, почему сотни тысяч людей каждый год добровольно пишут диктант, и представят обзор творчества Евы Даласкиной - смешные ослышки и описки из диктанта.

Детская сцена

1 июня. 16.00. Детский писатель и поэт Анастасия Орлова приглашает в первое путешествие по Ярославлю - древнему городу с тысячелетней историей. Состоится интерактивная встреча для детей и их родителей. Обещаны призы и подарки для гостей.

2 июня. 12.00. Спектакль для детей "Привет, Карлсон!". Каждому человеку - большому или маленькому - очень нужен друг. Каждому ребенку - мальчишке или девчонке - очень нужна собака. Где-то в далеком городе в самом обычном доме грустит в одиночестве Малыш. Но все изменится, когда появится Карлсон!

3 июня. 14.00. В год 250-летия великого баснописца Ивана Андреевича Крылова "Российская газета" проводит презентацию видеопроекта "Читаем Крылова", который стал продолжением серии юбилейных видеокниг "Читаем Онегина" и "Читаем Тургенева".

6 июня. 18.00. Театр "Наш дом" представит спектакль для детей "Муми-тролль и шляпа волшебника".

Нон-фикшн

1 июня. 12.30. Презентация книги "Театр Джанни Родари". В книге собраны девять пьес классика мировой детской литературы. Выход пьес приурочен к 100-летию со дня рождения итальянского писателя, которое будет отмечаться в 2020 году. Организатор - "Российская газета".

2 июня. 15.30. Известный писатель и журналист "Российской газеты" Николай Долгополов расскажет о своей книге "Гении разведки". Это своеобразный творческий отчет. 25 лет назад он опубликовал свой первый материал об Абеле-Фишере и с тех пор написал около двух тысяч статей и 12 книг, которые стали бестселлерами.

3 июня. 14.45. Авторы издательства "Молодая гвардия" представляют свои книги: Алиса Ганиева - "Ее Лиличество Брик на фоне Люциферова века". Андрей Рубанов - "Штормовое предупреждение". Анна Сергеева-Клятис - "Комиссаржевская". Они ответят на вопросы читателей и подпишут свои книги.

5 июня. 16.00. Известный филолог и писатель Мариэтта Чудакова расскажет о "закатном романе" Михаила Булгакова. История создания и первой публикации романа "Мастер и Маргарита".

6 июня. 14.00. Презентация книги "Как жаль, что Толстой не арбуз". Книжный проект Государственного музея Л. Н. Толстого знакомит читателя с тем, как относились к Толстому его современники. Сто лет назад Толстого не только ценили и восхищались им, но и ненавидели, критиковали, спорили о нем и его идеях и даже предлагали делить писателя на части, как арбуз.

Художественная литература

1 июня. 13.15. Встреча с коллективом авторов "Птичьего рынка". Новый сборник рассказов представляют издатель Елена Шубина, писатели Евгений Водолазкин и Григорий Служитель, редактор Алла Шлыкова и художник Арина Обух.

2 июня. 19.15. Известный писатель Алексей Иванов представит новый роман "Пищеблок". Простая и веселая история о сложных и серьезных вещах. Есть дети как дети - с играми, ссорами, фантазиями и бестолковостью. Есть пионерство, уже совсем формальное. А есть вампиры, живущие среди людей по своим вампирским правилам.

3 июня. 11 00. Дискуссия "В будущее возьмут не всех!": стратегии выживания литературно-художественных журналов. Как должны изменить стратегию литературно-художественные журналы, чтобы остаться/стать актуальными?

5 июня. 13.45. "Литературный ужин у Достоевского": литературно-кулинарный проект ГМИРЛИ имени В.И. Даля. Какие блюда предпочитал Федор Достоевский? Был ли он гурманом или придерживался аскетического рациона? Как отразились кулинарные традиции XIX века в произведениях писателя?

Полностью программа книжного фестиваля "Красная площадь" - на сайте ГодЛитературы.РФ

P.S.



А 6 июня в 20.30, по словам Александра Тителя, художественного руководителя Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, на Главной сцене фестиваля прозвучат "Евгений Онегин", "Пиковая дама" и "Руслан и Людмила". Концерт "Пушкин-гала" закроет фестиваль.