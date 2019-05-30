Безвизовый режим на время II Евроигр стартует в Беларуси с 10 июня

На целый месяц - с 10 июня по 10 июля - для владельцев заветных билетов на II Европейские игры из 74 стран с благополучной миграционной обстановкой будет действовать безвизовый режим. Они смогут въезжать через любые международные пункты пропуска Союзного государства при наличии билетов и действительных документов.

Об этом в очередной раз напомнил 30 мая представитель МВД Беларуси Алексей Бегун. По его словам, российская сторона уже заверила своих коллег, что международные пункты пропуска в РФ будут открыты для беспрепятственного транзита в Беларусь на Евроигры граждан третьих государств.

Как уточнил начальник отдела управления погранкомитета РБ Кузьма Лесняк, в соответствии с соглашением между Москвой и Минском, принятом еще в прошлом году, гости смогут въезжать из РФ по трем автомобильным дорогам и трем железнодорожным направлениям. Лица, прибывающие в страну на своем автотранспорте, освобождаются от платы за проезд по дорогам. Также в пунктах пропуска они могут воспользоваться специальными коридорами, обозначенными символикой Игр.

Главным условием для безвизового въезда в РБ, уточнил представитель "Дирекции II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов, через любой пункт пропуска остается наличие билета на спортивное мероприятие либо на церемонии открытия и закрытия. Организаторы континентального состязания в Минске дали понять, что режим, который установлен накануне II Европейских игр, не отменяет других возможностей безвизового въезда в страну. Как через национальный аэропорт столицы РБ, так и в рамках межправительственных соглашений о безвизовом перемещении граждан с рядом государств.

Правда, уточнили организаторы, въезжающие в республику должны ясно сообщить пограничным службам о режиме, по которому посещают РБ: по билету на Европейские игры либо, скажем, по 30-дневному безвизу, который действует только через национальный аэропорт. Агентство напоминает, что обычный безвиз не дает возможности покинуть страну через другие пункты пропуска.

Как уже информировал читателей "СОЮЗ", континентальные игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня. На них планируется разыграть 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Ожидается, что для участия в играх в белорусскую столицу прибудут более четырех тысяч спортсменов.

Подробная информация об особенностях безвизового въезда в Республику Беларусь доступна на официальном сайте Игр на русском и английском языках.