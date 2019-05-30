Столь резкое несправедливое высказывание служит администрации США инструментом для подавления китайских предприятий под предлогом обеспечения так называемой "национальной безопасности" страны. Поняв ложность этих обвинений, в США начали постепенно восстанавливать сотрудничество с некоторыми китайскими компаниями, ранее попавшими в американский "черный список".

По мнению Майкла Помпео, "национальная безопасность" Соединенных Штатов - это господство над свободным вмешательством во внутренние дела других стран и привилегия нарушения неприкосновенности частной жизни любого гражданина. Неудивительно, что ведущий CNN с иронией сказал: "Huawei хочет контролировать весь мир. Как это может быть? Это то, что хотят делать Соединенные Штаты!". На его взгляд, "Национальная безопасность США - это именно абсолютное превосходство и монополия в развитии технологий 5G - мобильной связи пятого поколения".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Некоторые американские политики при любом удобном случае пытаются очернить деятельность компании Huawei, при этом никогда не предоставляя никаких конкретных доказательств того, что Huawei представляет собой угрозу безопасности. После тщательного тестирования оборудования и продукции, предоставляемой Huawei, операторы телекоммуникационных услуг ряда стран до сих пор не обнаружили никаких угроз безопасности.

Высказывание Майкла Помпео также вызвало бурную реакцию в самих США. Некоторым производителям чипов приходится работать сверхурочно, чтобы обеспечить доставку товаров китайским заказчикам, пока запрет не вступил в силу.

Агентство Bloomberg сообщило, что санкции США в отношении китайских предприятий могут привести к обратному эффекту. Американские кампании, включая Microsoft и "Дженерал Моторс", опасаются, что санкции правительства США в отношении китайских компаний помешают росту их конкурентоспособности и инновационным возможностям, приведут к потере доверия на международной арене, к изоляции самих Соединенных Штатов и создадут угрозу интересам США.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Кто же несет самую большую угрозу для национальной безопасности США? Безусловно, "откровенная ложь" Майкла Помпео не способствует развитию американских компаний в области 5G, а наоборот, демонстрирует явное желание уничтожить всех, кто хочет превзойти США.