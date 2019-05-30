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30.05.2019 23:59
Рубрика: Экономика

Долги в нагрузку

ЦБ назвал главные уязвимости финансовой системы
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 117(7875)
Банк России считает одними из главных уязвимостей в российской финансовой системе быстрый рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам, а также валютизацию вкладов. Усугубление этих тенденций может отрицательно повлиять и на общее состояние российской экономики.
Фото: istockphoto.com
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Темпы роста кредитования остаются существенно выше темпов роста доходов и зарплат населения, констатирует Банк России в обзоре по финансовой стабильности. Долговая нагрузка граждан по необеспеченным потребительским кредитам (отношение плановых платежей по ссудам к располагаемым доходам домохозяйств) за 2018 год выросла с 7,1 до 8,1 процента. Если темпы роста кредитования не удастся замедлить, то долговая нагрузка может достигнуть пиковых показателей 2014 года, опасается первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Чтобы купировать этот риск, ЦБ может повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

Еще одной уязвимостью ЦБ называет валютизацию банковского сектора. В конце 2018 - начале 2019 года росли и активы, и пассивы банков в иностранной валюте. Это связано в том числе с увеличением валютных остатков на корреспондентских и депозитных счетах, а также ростом валютных вкладов физлиц. Чтобы дестимулировать банки к привлечению валютных вкладов, ЦБ может повысить им норматив обязательного резервирования по таким депозитам.

Банк России также видит риски в росте доли краткосрочных депозитов физлиц и юрлиц в ущерб долгосрочным. Для стимулирования долгосрочных сбережений регулятор планирует совершенствовать механизм банковских вкладов, подтвержденных сберегательным сертификатом. Такие депозиты более доходны для вкладчика, но их нельзя закрыть досрочно.

Банк России планирует повысить привлекательность для населения банковских вкладов, подтвержденных сберегательными сертификатами

Еще одной уязвимостью ЦБ назвал растущую концентрацию кредитного портфеля банков на крупнейших заемщиках с высокой долговой нагрузкой. Около 35 процентов долга нефинансового сектора приходится на 92 крупнейшие компании. Финансовая несостоятельность одного или нескольких таких игроков может ударить по устойчивости системно значимых банков, подчеркивают в ЦБ. Для снижения этой уязвимости ЦБ готовит меры по ограничению долговой нагрузки российских компаний через механизмы банковского регулирования.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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