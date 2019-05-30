Центробанк ожидает снижения тарифов на переводы денег в разы

Тарифы на переводы между физлицами могут снизиться более чем в два-три раза вследствие внедрения системы быстрых платежей. О такой возможности заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе годового отчета о работе регулятора в Госдуме.

Система была разработана Центробанком. Запустили ее в начале февраля, сейчас к системе подключены 14 банков. Еще 114 уже подали заявки, уточнила глава регулятора. А в начале следующего года ожидается подключение еще более 250 банков.

Новшество позволит россиянам переводить деньги по номеру телефона.