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30.05.2019 23:10
Рубрика: Общество

Время собирать святые камни

Церковь составила реестр разоренных храмов
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 117(7875)
Церковь составила подробный реестр абсолютно всех православных церквей на территории России, которые находятся в аварийном или руинированном состоянии, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Перечень всех аварийных и руинированных храмов Русской православной церкви на территории РФ - их более 4000 - представил вчера в подробном докладе на состоявшемся в Санкт-Петербурге Священном Синоде митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

При этом, как отметил Владимир Легойда, рассказывающий журналистам об итогах Синода, количество аварийных храмов ежегодно уменьшается. Они восстанавливаются - либо силами церковных епархий, либо (если храм представляет из себя культурное наследие) государства, либо благотворителей. В церкви этому придают очень большое значение и уверены, что пострадавшие храмы должны быть спасены. В деревнях, где никто не живет, их стоит хотя бы законсервировать, чтобы предохранить от дальнейшего разрушения.

Общество Религия
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