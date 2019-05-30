До семи увеличилось число жертв инцидента с прогулочным катером на Дунае

Число погибших в результате ЧП с прогулочным катером на Дунае увеличилось до семи. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести туристах.

Напомним, судно, на борту которого находились 34 пассажира, перевернулось и затонуло в центре Будапешта возле парламента Венгрии. По данным агентства Reuters, 14 туристов удалось спасти. Сейчас продолжается поисковая операция, которую осложняют плохие погодные условия, пишет ТАСС.

В венгерской службе спасения уточнили, что на борту в основном были граждане стран Азии и преимущественно КНР. Были на борту и туристы из Южной Кореи. Пресс-аташе посольства России в Венгрии сообщил, что россиян среди пострадавших нет, пишет РИА Новости.