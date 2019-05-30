Педиатры: На воспитание и жизнь ребенка сильно влияет чтение вслух

Аксиомой можно считать тот факт, что чтение вслух своему ребенку может стать одним из ключевых факторов развития навыков грамотности и надежный способ подружить малыша с книгой. Но польза совместного с ребенком чтения на этом не заканчивается.

Исследования в области чтения сосредоточены в основном на том, какое воздействие оно оказывает на детей. Например, доказано, что совместное с ребенком чтение способствует развитию познавательных способностей детей: в среднем такие дети учатся быстрее читать и имеют относительно больший словарный запас, они легче могут сосредоточиться и контролировать свои эмоции.

Недавно педиатры во главе с Мануэлем Хименесом из Ратгерского университета (США) опубликовали большое исследование, тема которого - возможная связь между чтением вслух и принятыми в семье методами воспитания детей. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Journal of Developmental & Behavioural Pediatrics.

"Считается, что совместное чтение улучшает отношения между родителями и детьми, - сообщили о целях работы ученые, - но как оно сказывается на суровости воспитания детей, недостаточно изучено".

Команда Хименеса работала с 2165 парами мать-ребенок из 20 крупных городов США. В начале эксперимента женщин спросили, как часто они читают вслух своим малышам, которым от 1 до 3 лет. Два года спустя исследователи снова встретились с этими же матерями - на этот раз акцент в вопросах был поставлен на стиль воспитания. Матерей спрашивали, как часто они позволяют себе суровое поведение по отношению к своим подросшим детям - ругань или физическое наказание.

Выяснилось, что те, кто регулярно читал своим детям в возрасте до одного года до трех лет, впоследствии практиковали ненасильственный, спокойный стиль воспитания. В то же время большинство опрашиваемых матерей отметили, что после чтения вслух у детей снижалась гиперактивность и реже наблюдалось агрессивное поведение.

"Читающие родители - это расслабленные, спокойные родители, и, конечно, это оказывает положительное влияние на детей", - отметил Хименес.

Ученые осторожно указывают на безусловность этих причинно-следственных связей. Но при этом они указывают на то, что чтение вслух может оказывать причинное влияние на отношения между родителями и детьми, усиливает привязанность между ними.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что совместное чтение способствует важному аспекту отношений между родителями и детьми, - сообщается в докладе, - и в некоторой степени улучшению поведения детей".