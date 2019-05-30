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30.05.2019 14:44
Рубрика: Общество

Curiosity нашел на Марсе огромные залежи глины

Текст: Александр Гавриленко
Фото: nasa.gov Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Марсоход Curiosity обнаружил на склоне марсианской горы Шарп целое плато с обилием глины, сообщает NASA. По словам ученых, такая концентрация породы говорит о том, что несколько миллиардов лет назад здесь был крупный водоем или даже каскад озер. А значит, могла быть и жизнь.

Это самые крупные залежи глинистых минералов, когда-либо обнаруженных на Марсе. Вероятно, что скалы здесь образовались слоями грязи древних озер. Вода взаимодействовала с минеральными осадками, оставляя в скалах обилие глины.

Фото: nasa.gov
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Примечательно, что ученые начали исследовать эту область еще до запуска Curiosity. Уже тогда они поняли, насколько это место интересно для изучения и даже дали ему название "глиняный узел". Пробы грунта полностью подтвердили гипотезу.

Вообще же Curiosity находит глину в аргиллитах на протяжении всего своего путешествия. По последним данным, эти породы образовались и осели на дне древних озер Марса почти 3,5 миллиарда лет назад.

Общество Наука Исследование Марса
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