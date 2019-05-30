Далай-лама раскрыл секрет подлинного счастья

Истинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, оно связано с переживаниями ментального характера, считает 83-летний Далай-лама.

По его словам, в буддизме выделяют шесть различных видов сознания: пять из них связаны с органами чувств и только шестой является ментальным. По мнению Далай-ламы, имея опыт работы с "шестым сознанием", человек может сохранить внутренний покой даже при возникновении неприятных ощущениях или стрессе.

Духовный лидер также отметил, что на Западе образование ориентировано в основном на достижение материальных ценностей, которые могут подарить человеку лишь "чувственные наслаждения". Приятные запахи, красивая музыка, вкусная пища и сексуальное наслаждение тоже могут стать источником удовольствия, но такое счастье временно, считает Далай-лама.

"Когда у вас есть какие-то материальные причины для счастья, вы счастливы. Когда они исчезают, у вас остаются одни лишь воспоминания", - объяснил он в интервью РИА Новости.

Жизнь в погоне за материальными ценностями приводит к тому, что люди становятся рабами чувственных переживаний, подчеркнул Далай-лама, и чтобы уйти от этого рабства, людям стоит "работать с ментальным уровнем".