В конгрессе заявили о возможности начала процедуры импичмента Трампа

Сторонники демократической партии в палате представителей конгресса США не исключают возможности начала процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. С таким заявлением в среду выступили глава юридического комитета Джерролд Надлер и спикер палаты Нэнси Пелоси.

"Что касается вопроса импичмента, возможны все варианты развития событий, ничего не надо исключать", - заявил Надлер, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера. А Пелоси подчеркнула, что необходимы железные аргументы, которые бы убедили законодателей-республиканцев, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN. Пелоси также выразила разочарование министерством юстиции США, которое, по ее мнению, поставило президента выше закона. "Несмотря на политику министерства юстиции, никто не может быть над законом, даже президент", - подчеркнула она.

Ранее Трамп уже призывал лидеров демократов в конгрессе заниматься законотворчеством, а не расследованиями, так как совмещать одно с другим невозможно. Так глава государства ответил на заявление Пелоси о том, что он вовлечен в сокрытие информации о расследовании Мюллера и препятствует правосудию, что может стать поводом для импичмента. Трамп назвал расследования демократов "надуманными".

Напомним, в апреле минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. В рамках этого дела спецпрокурор также расследовал, имел ли место сговор Трампа с российскими властями, а также препятствовал ли он правосудию. После двух лет тщательного расследования Мюллер не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией, а также попыток оказать влияние на ход расследования со стороны президента.