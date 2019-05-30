Новости

Сильно похудевшего Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы 03:28
До семи увеличилось число жертв инцидента с прогулочным катером на Дунае 02:50
В конгрессе заявили о возможности начала процедуры импичмента Трампа 02:18
Кононенко и Овчинин завершили работы в открытом космосе 01:35
Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400 01:33
В Будапеште на Дунае перевернулся прогулочный катер: трое утонули 00:19
Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на президентских выборах 29.05.2019
Савченко примет участие в досрочных выборах в Раду 29.05.2019
Онищенко назвал полезным "жить чуть-чуть впроголодь" 29.05.2019
В Москве назвали лучших предпринимателей 29.05.2019
СМИ: Американский бизнес приедет на ПМЭФ вопреки решению посла 29.05.2019
Избитый в Косове россиянин сообщил, что расследование ЧП начала ООН 29.05.2019
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы 29.05.2019
Лидеры Турции и США обсудили ситуацию с поставками С-400 29.05.2019
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной 29.05.2019
Главой службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского 29.05.2019
Россия соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний 29.05.2019
Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в "Крестном отце" 29.05.2019
Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29.05.2019
В Ставрополе заключен под стражу напавший на газету "Родина" 29.05.2019
Брошенных детей из Котельников доставили в больницу 29.05.2019
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов 29.05.2019
Косачев: Россия готова помочь Сербии в обеспечении безопасности в регионе 29.05.2019
МВД назвало 13 потенциально опасных пород собак 29.05.2019
Минсельхоз предложил расширить лизинг сельхозтехники 29.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 02:18
Рубрика: В мире

В конгрессе заявили о возможности начала процедуры импичмента Трампа

Фото: AP Photo/Charly Triballeau Фото: AP Photo/Charly Triballeau
Фото: AP Photo/Charly Triballeau

Сторонники демократической партии в палате представителей конгресса США не исключают возможности начала процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. С таким заявлением в среду выступили глава юридического комитета Джерролд Надлер и спикер палаты Нэнси Пелоси.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Экономисты предсказали победу Трампа на выборах президента в 2020 году

"Что касается вопроса импичмента, возможны все варианты развития событий, ничего не надо исключать", - заявил Надлер, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера. А Пелоси подчеркнула, что необходимы железные аргументы, которые бы убедили законодателей-республиканцев, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN. Пелоси также выразила разочарование министерством юстиции США, которое, по ее мнению, поставило президента выше закона. "Несмотря на политику министерства юстиции, никто не может быть над законом, даже президент", - подчеркнула она.

Ранее Трамп уже призывал лидеров демократов в конгрессе заниматься законотворчеством, а не расследованиями, так как совмещать одно с другим невозможно. Так глава государства ответил на заявление Пелоси о том, что он вовлечен в сокрытие информации о расследовании Мюллера и препятствует правосудию, что может стать поводом для импичмента. Трамп назвал расследования демократов "надуманными".

Напомним, в апреле минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. В рамках этого дела спецпрокурор также расследовал, имел ли место сговор Трампа с российскими властями, а также препятствовал ли он правосудию. После двух лет тщательного расследования Мюллер не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией, а также попыток оказать влияние на ход расследования со стороны президента.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента