Достигло миллиона количество книг из РФ, запрещенных к ввозу на Украину

Количество экземпляров книг из России, запрещенных к ввозу на Украину, достигло миллиона. Это 211 наименований, сообщается на сайте украинского Госкомтелерадио, надзорного ведомства, которое принимает решение об отказах в выдаче соответствующих лицензий.

В четверг было принято решение запретить ввоз на Украину книг четырех российских издательств. Причем под запрет попали как детские, так и переводные книги, которые признаны произведениями "пропагандистского и антиукраинского характера". Так, детскую книгу Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?" запретили из-за того, что в ней якобы найдены элементы военной пропаганды.

В фантастической книге М. Дорофеева "Джедайские техники" украинские цензоры обнаружили символы коммунистической эпохи. Запретили и ввоз русских переводов книг по экономике Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем​​" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка обращаться с деньгами" из-за того, что в их оформлении якобы использована "символика государства-агрессора".

Напомним, что только за первые три месяца 2019 года Гостелерадио Украины выписало за ввоз книг с территории России штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов). Также было приостановлено действие 12 тысяч ранее выданных россиянам разрешений на ввоз книг. Под запрет попали всемирно известные произведения, как например, "Мастер и Маргарита". Кроме того, был запрещен прокат и показ на Украине около 800 российских фильмов, некоторые из которых снимались в этой стране, в частности, культовая "Ликвидация".