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Дождались. Xiaomi назвала точную дату презентации в России

30.05.2019,  
16:09
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Xiaomi готовится через две с половиной недели представить на российском рынке новый продукт. Это следует из официального тизера, который распространила компания.

"17.06.19. Save the date", - говорится на картинке, оказавшейся в распоряжении RG Digital.

Дата презентации новых продуктов в России. Фото: Xiaomi

Более точных сведений о новом продукте компания не раскрыла, однако можно с высокой долей вероятности предположить, что речь идет о новых смартфонах Redmi K20 и K20 Pro, которые на российском рынке будут доступны под названиями Mi9T и Mi9T Pro и выйдут под брендом Xiaomi.

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Анонс бюджетных флагманов Redmi состоялся 28 мая. K20 и K20 Pro отличаются друг от друга процессорами (Snapdragon 730 в K20 и топовый Snapdragon 855 - в K20 Pro) и модулями основной камеры.

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