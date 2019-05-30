Экс-министр: Украина идет к катастрофе и дефолту

Украина приближается к катастрофе, считает бывший министр экономики страны Виктор Суслов. Подавляющее большинство украинцев вскоре могут стать нищими.

"Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", - заявил экс-чиновник, которого цитирует телеканал NewsOne.

По словам бывшего главы ведомства, политика официального Киева ведет к дефолту. В этом случае благосостояние людей на Украине ухудшится на фоне резких скачков цен и обесценивания денежных доходов и накоплений.

Виктор Суслов подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует возобновить торговые отношения с Москвой. "Сейчас Зеленский обязан давить на Верховную раду и правительство с целью изменения экономической политики. Он должен сказать: "Да, мы должны вернуться на рынки России", потому что мы там уже потеряли несколько миллиардов долларов от взаимных санкций", - подытожил он.