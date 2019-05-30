Гил Петерсил раскрыл секреты нетворкинга на IPQuorum.Start

29 мая на совместной площадке Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково" IPQuorum.Start в рамках международной конференции Startup Village 2019 выступил всемирно известный бизнес-коуч, ведущий международный эксперт по бизнес-стратегии и эффективному нетворкингу Гил Петерсил. Он прочитал лекцию на тему "Нетворкинг: лайфхаки для участников Startup Village".

В своей лекции Петерсил рассказал о роли нетворкинга в развитии стартапов и поделился уникальными кейсами и лайфхаками из собственной многолетней практики. По словам Гила Петерсила, целью нетворкинга является обучение людей и корпораций выстраивать деловые отношения на основе взаимной ценности и пользы:

"Нетворкинг очень важен для любого стартапера, особенно для высокотехнологичных проектов, где работает много инженеров. Если стартапер не окружит себя людьми, которые окажут им поддержку, то его ждет провал. Пусть даже эти люди иногда ошибаются. Лучше много раз споткнуться, но идти к цели, чем падать".

Во время лекции Гил Петерсил отметил важность защиты интеллектуальной собственности. При этом он подчеркнул, что если стартап будет полностью закрыт для внешнего мира, это может привести к неудаче.

"Например, если вы создали компьютерную программу, то нужно охранять ваши права на нее. Я это на 100% поддерживаю. Бизнес - это риск, но надо управлять рисками", - подчеркнул Гил Петерсил.

В завершение лекции Гил Петерсил заявил, что нетворкинг превратился в ключевой инструмент развития современного бизнеса, а умение человека создать вокруг себя сообщество успешных людей - теперь обязательное условие успешного стартапа.

Гил Петерсил является совладельцем шести успешных компаний: MeetPartners, Global Club, MeetSpeakers, Go Global Mastermind, Challenge Me, Visa Global. Он работает с такими корпоративными клиентами, как Сбербанк и KPMG. Гил - наставник более 1000 стартапов самых разных направлений по всему миру.

/ Фото: Пресс-служба IPQuorum

Специальная площадка Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково" - IPQuorum.Start, открылась в рамках седьмой ежегодной международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village 2019. Конференция проходит 29-30 мая в Инновационном центре "Сколково". Ассоциация IPChain выступает официальным партнером StartupVillage 2019 по интеллектуальной собственности.