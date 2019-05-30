Новости

Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей 12:46
Росрыболовство начало расследование из-за маловодья на Волге 12:45
Женщина отсудила у МВД 65 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте 12:43
В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей 12:40
В Совфеде назвали дату рассмотрения закона о приостановлении ДРСМД 12:37
В Севастополе построят государственный яхт-клуб 12:37
Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом 12:33
В Сочи ученые России и Китая расшифруют геном чая 12:32
В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте 12:29
В России определили пятерку популярных озер для летнего отдыха 12:25
Вино с затонувшего корабля XVII века стало старейшим в истории торгов 12:24
В Москве из-за киносъемок перекроют улицы 12:23
Кислород можно производить в космосе 12:18
Лукашенко поздравил космонавта Алексея Леонова с днем рождения 12:17
Истребители Су-57 получат новую противокорабельную ракету 12:11
В Новосибирском зоопарке родилась двойня камышовых котят 12:08
Путин наградил космонавта Алексея Леонова и актера Александра Ширвиндта 12:06
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России 12:00
Видео: В Ростове перевернулась фура с зерном 11:54
В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета 11:50
В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей 11:49
В Петербурге задержаны родители, оставившие умирать младенца 11:43
Возбуждено уголовное дело после ЧП на детском батуте в Улан-Удэ 11:40
Спасенному в Приморье леопарду прописали лесную диету 11:34
Павла Лунгина выписали из больницы 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30.05.2019 11:43
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Гил Петерсил раскрыл секреты нетворкинга на IPQuorum.Start

29 мая на совместной площадке Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково" IPQuorum.Start в рамках международной конференции Startup Village 2019 выступил всемирно известный бизнес-коуч, ведущий международный эксперт по бизнес-стратегии и эффективному нетворкингу Гил Петерсил. Он прочитал лекцию на тему "Нетворкинг: лайфхаки для участников Startup Village".
Фото: Пресс-служба IPQuorum Фото: Пресс-служба IPQuorum
Фото: Пресс-служба IPQuorum

В своей лекции Петерсил рассказал о роли нетворкинга в развитии стартапов и поделился уникальными кейсами и лайфхаками из собственной многолетней практики. По словам Гила Петерсила, целью нетворкинга является обучение людей и корпораций выстраивать деловые отношения на основе взаимной ценности и пользы:

Фото: Фото предоставлены пресс-службой IPQUORUM
На IPQuorum обсудили развитие человеческого капитала

"Нетворкинг очень важен для любого стартапера, особенно для высокотехнологичных проектов, где работает много инженеров. Если стартапер не окружит себя людьми, которые окажут им поддержку, то его ждет провал. Пусть даже эти люди иногда ошибаются. Лучше много раз споткнуться, но идти к цели, чем падать".

Во время лекции Гил Петерсил отметил важность защиты интеллектуальной собственности. При этом он подчеркнул, что если стартап будет полностью закрыт для внешнего мира, это может привести к неудаче.

"Например, если вы создали компьютерную программу, то нужно охранять ваши права на нее. Я это на 100% поддерживаю. Бизнес - это риск, но надо управлять рисками", - подчеркнул Гил Петерсил.

В завершение лекции Гил Петерсил заявил, что нетворкинг превратился в ключевой инструмент развития современного бизнеса, а умение человека создать вокруг себя сообщество успешных людей - теперь обязательное условие успешного стартапа.

Гил Петерсил является совладельцем шести успешных компаний: MeetPartners, Global Club, MeetSpeakers, Go Global Mastermind, Challenge Me, Visa Global. Он работает с такими корпоративными клиентами, как Сбербанк и KPMG. Гил - наставник более 1000 стартапов самых разных направлений по всему миру.

/ Фото: Пресс-служба IPQuorum

Специальная площадка Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково" -  IPQuorum.Start, открылась в рамках седьмой ежегодной международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village 2019. Конференция проходит 29-30 мая в Инновационном центре "Сколково". Ассоциация IPChain выступает официальным партнером StartupVillage 2019 по интеллектуальной собственности.

Экономика

Главное сегодня

Путин ограничил право иностранцев на службу по контракту
Китай обвинил США в экономическом терроризме
Президент утвердил эксперимент с электронным голосованием
Ставки НДФЛ для иностранцев в России могут снизить
В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета

Новости проекта

29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области