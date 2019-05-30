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30.05.2019,  
12:11
Текст:  Светлана Цыганкова

Истребители Су-57 получат новую противокорабельную ракету

Новейшие истребители пятого поколения Су-57 получат современную противокорабельную авиационную ракету. Ее уже начали разрабатывать.

Фото: YouTube
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Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь", которое в условиях кооперации занимается разработкой активной головки самонаведения, пишет РИА Новости. Замминистра добавил, что в ближайшее время заключат крупный контракт на закупку всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он впервые поднялся в небо 20 января 2010 года. Уже запущено серийное производство и в ВКС России истребители начнут поступать уже в 2019 году. Что касается разработки новой противокорабельной ракеты для Су-57, то ПКБ производит активные головки самонаведения противокорабельных ракет и ракет "воздух-воздух". Они стоят на вооружении боевых самолетов и вертолетов России.

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