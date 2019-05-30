Итоговая явка избирателей на предварительном голосовании "Единой России" составила почти 11%. На счетные участки пришли более 1,6 млн человек. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

"Голосовать могли все избиратели, независимо от своей партийной принадлежности. Таким образом, явка составила почти 10,41%. По Госдуме явка составила 7,4%, по законодательным собраниям - 10,8%, на выборах депутатов административных центров - 8,3%, по местным выборам более - 11%. Более 53 тысяч человек приняли участие в процедуре электронного голосования", - заявил он, выступая вчера на заседании президиума генсовета "Единой России".

Напомним, в минувшее воскресенье, 26 мая, россияне смогли принять участие в отборе кандидатов ЕР на сентябрьские региональные и местные выборы. Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в Ингушетии - 26%, притом, что конкурс там был самый минимальный по стране. "Худший результат" у Сахалина: регион "не дотянул до 2%", - рассказал Турчак.

В ходе праймериз также определились кандидаты для последующего выдвижения от партии на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Орловской (ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Ольги Пилипенко), Новгородской (зампредседателя регионального правительства Юрий Бобрышев) и Свердловской (спортсмен-инструктор ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" Антон Шипулин) областях.

Интересно, что среди участников праймериз оказалось рекордное количество молодых людей - 1596 человек, почти 38%. Турчак подчеркнул, что такой результат стал во многом возможен благодаря проекту "ПолитСтартап". Координатор партии по направлению "Молодежная политика" Алена Аршинова также рассказала, что около 310 молодых кандидатов стали победителями по итогам предварительного голосования на уровне заксобраний и административных центров.

Итоговые списки кандидатов от "Единой России" на сентябрьских выборах будут утверждены на конференциях региональных отделений партии, которые пройдут в июне-июле.