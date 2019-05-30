Новости

Суд арестовал имущество экс-владельцев и руководителей Промсвязьбанка 00:57
В Ираке шесть человек погибли в результате серии взрывов 00:47
Зеленский пожаловался американскому сенатору на "две войны" 00:37
Банк России назвал уязвимости финансовой системы страны 30.05.2019
Россиянин Хачанов вышел в третий раунд "Ролан Гаррос" 30.05.2019
При обстреле с украинской стороны в ДНР ранены двое гражданских 30.05.2019
Вучич: Инцидент в Косове разрушил веру в партнерские отношения с Западом 30.05.2019
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе 30.05.2019
Достигло миллиона количество книг из РФ, запрещенных к ввозу на Украину 30.05.2019
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" со спутником связи 30.05.2019
В центре Москвы провалился грунт 30.05.2019
Россиянка возглавит офис ООН в Женеве 30.05.2019
В Заполярье приостановили выставление жильцам доплат за отопление 30.05.2019
Российский сотрудник миссии ООН в Косове переведен в медучреждение Белграда 30.05.2019
На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС 30.05.2019
Еще одна россиянка вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 30.05.2019
В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия 30.05.2019
Во Владимире шестимесячная девочка погибла в захламленной квартире 30.05.2019
В библиотеку МГУ попала молния 30.05.2019
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения 30.05.2019
Блинкова победила Гарсию и вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 30.05.2019
В Ростове суд вынес приговор женщине, чья дочь умерла от ожогов 30.05.2019
Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим из-за дождя 30.05.2019
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери 30.05.2019
Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш оставлен под арестом 30.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
30.05.2019 23:06
Рубрика: Власть

Станут кандидатами

В "Единой России" подвели итоги праймериз
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 117(7875)
Итоговая явка избирателей на предварительном голосовании "Единой России" составила почти 11%. На счетные участки пришли более 1,6 млн человек. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

"Голосовать могли все избиратели, независимо от своей партийной принадлежности. Таким образом, явка составила почти 10,41%. По Госдуме явка составила 7,4%, по законодательным собраниям - 10,8%, на выборах депутатов административных центров - 8,3%, по местным выборам более - 11%. Более 53 тысяч человек приняли участие в процедуре электронного голосования", - заявил он, выступая вчера на заседании президиума генсовета "Единой России".

Фото: Александр Корольков/РГ
В "Единой России" назвали тенденции предварительного голосования

Напомним, в минувшее воскресенье, 26 мая, россияне смогли принять участие в отборе кандидатов ЕР на сентябрьские региональные и местные выборы. Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в Ингушетии - 26%, притом, что конкурс там был самый минимальный по стране. "Худший результат" у Сахалина: регион "не дотянул до 2%", - рассказал Турчак.

В ходе праймериз также определились кандидаты для последующего выдвижения от партии на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Орловской (ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Ольги Пилипенко), Новгородской (зампредседателя регионального правительства Юрий Бобрышев) и Свердловской (спортсмен-инструктор ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" Антон Шипулин) областях.

Интересно, что среди участников праймериз оказалось рекордное количество молодых людей - 1596 человек, почти 38%. Турчак подчеркнул, что такой результат стал во многом возможен благодаря проекту "ПолитСтартап". Координатор партии по направлению "Молодежная политика" Алена Аршинова также рассказала, что около 310 молодых кандидатов стали победителями по итогам предварительного голосования на уровне заксобраний и административных центров.

Итоговые списки кандидатов от "Единой России" на сентябрьских выборах будут утверждены на конференциях региональных отделений партии, которые пройдут в июне-июле.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках
Путин в Кремле вручил ордена "Родительская слава"
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД
В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство