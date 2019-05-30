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30.05.2019 16:07
Рубрика: В мире

Израильтян снова позвали на выборы парламента

Текст: Юрий Ершов
В ночь на 30 мая израильский парламент (Кнессет) объявил о самороспуске и о назначении новых выборов в законодательный орган страны на 17 сентября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отмечают комментаторы, такое в истории Израиля случается впервые. А к столь неожиданному решению депутатов, по сути, вынудил провал действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху сформировать правительственную коалицию. А именно ему президент Реувен Ивлин после апрельских парламентских выборов поручил создать дееспособный кабинет. Причем на эту процедуру по конституции отведено 42 дня. И эти 42 дня истекли как раз в ночь на четверг.

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Однако Нетаньяху так и не удалось найти себе надежных коалиционных партнеров. А главным камнем преткновения стала партия "Наш дом Израиль" во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом. У этой партии в Кнессете всего-то пять мандатов, но как раз они и могли бы гарантировать большинство в парламенте коалиционному блоку.

Однако условие, поставленное Либерманом пока еще премьеру Нетаньяху, оказалось неприемлемым. Бывший министр обороны настаивает на принятии закона, по которому в армию Израиля должны призываться все без исключения. Кстати, Либерман не раз подчеркивал, что такой закон уже прошел первое чтение в Кнессете. Так что требовалось только довести его до логического конца.

Однако Нетаньяху согласиться с таким "ультиматумом" не мог. От него сразу бы отвернулись ряд религиозных партий, которые согласились участвовать в его потенциальной коалиции. Нетаньяху в последний раз попытался было подключить в коалицию Партию труда (Авода), но тоже получил отказ.

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Тем временем срок, отведенный законом на создание правительственной коалиции, истекал. И Нетаньяху ничего не оставалось, как на ночном заседании со среды на четверг предложить парламенту идею о самороспуске и объявлении повторных выборов. Депутаты сказали "да". Причем, если бы они не одобрили инициативу Нетаньяху, президент мог бы поручить формирование правительства другому депутату. Ну а пока нынешний премьер рассчитывает на то, что 17 сентября одержит победу.

Упорство Нетаньяху можно объяснить и тем, что он, как пишет BBC, может столкнуться с трудностями из-за проблем с законом. Полиция и прокуратура Израиля расследуют деятельность Нетаньяху по целому ряду обвинений о возможной коррупции. А пока он премьер, его невозможно привлекать к ответственности.

В мире Ближний Восток Израиль
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