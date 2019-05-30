Диалог: "Хотите оторваться сегодня вечером?" - "А вы, собственно говоря, кто?" - "Я - тромб"... Эту байку услышала от Сергея Чубченко, руководителя Московского городского флебологического центра Первой градской больницы. В преддверии лета мы разговариваем с Сергеем Васильевичем, можно сказать, от имени тромба и о самом тромбе.

Лето может быть на руку тромбам. И об этом надо знать и помнить. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Васильевич, начнем с представления тромба: что он такое? И почему так опасен летом?

Сергей Чубченко: Не только летом. Хотя вы правы: особенно летом. Итак, что такое тромб? Это, грубо говоря, образование сгустков крови в просвете сосуда. Они настолько всесильны, что способны полностью перекрыть просвет и нарушить кровоток. А нарушение кровотока может обернуться гибелью.

Человек чувствует приближение тромба? Или тот всегда возникает внезапно?

Сергей Чубченко: Смотря, какой тромб. А точнее, где он возникает. Тромбы могут образоваться в артериях и венах. И это разные тромбы, и у каждого своя опасность.

Какой тромб опаснее?

Сергей Чубченко: Трудный вопрос. У каждого тромба своя орбита воздействия на человека. Для одних тромб в артерии может привести к летальному исходу от инфаркта миокарда или инсульта. У других - спокойно сосуществуют вместе.

Пациент знает о том, что у него возник тромб?

Сергей Чубченко: Не всегда. И это как раз очень плохо. Поскольку у тромба есть такая особенность: в одночасье создавать необратимую для самой жизни ситуацию.

Что же делать пациенту? Бежать к врачу?

Сергей Чубченко: Плохо, когда надо бежать к врачу. Каждый человек должен периодически посещать доктора, если он хочет сохранить здоровье. Вы мне сейчас скажете, что не везде и не всегда у нас есть такая возможность. К сожалению, запланированные профилактические осмотры, диспансеризация не всегда отвечают своему предназначению. Хотя ситуация в этом плане меняется, особенно в столице. Смею утверждать, что при желании профосмотр доступен. Главное, чтобы у специалистов в первичном звене была некая настороженность по поводу тромба.

Тромба какого? Артериального, венозного?

Сергей Чубченко: Уж если мы говорим о наступившем лете, то, наверное, надо отдать первенство тромбу венозному. По той простой причине, что для его возникновения лето самое время. Почему? В летнюю пору, когда особенно жарко, человек теряет много жидкости, кровь становится гуще и… Вполне возможно образование тромба в венах, прежде всего ног.

И на ногах "вдруг" возникают синяки, так называемые сосудистые звездочки. Ноги становятся тяжелыми, они ноют, особенно по ночам, они устают без всяких на то причин. А еще появляются отеки. Короче, лето красное утрачивает свои прелести. Ноги гудят. Что делать?

Сергей Чубченко: Звездочки, синяки и даже тяжесть в ногах не так опасны. А вот отеки ног… Бегом к врачу!

Вот я прибежала к вам. Ноги отекают так, что ни одни туфли надеть не могу...

Сергей Чубченко: Такие отеки - это уже диагноз. Хотя должен заметить, что ноги отекают не только при венозном тромбозе. Есть и иные причины. Отеки могут быть следствием хронической сердечной или почечной недостаточности, лимфостаза, подагры. Это для жизни не опасно.

А что опасно?

Сергей Чубченко: Опасно то, что в любой момент тромб, который образовался в венах ног, может оторваться и с током крови перекрыть ствол или основные ветви легочной артерии.

Это то, что называется тромбоэмболией легочных артерий? Та самая эмболия, от которой нет спасения? Которая смертный приговор?

Сергей Чубченко: Не нагнетайте! Не всегда смертный приговор. Хотя ситуация опасная. Приведу данные статистики. Среди пациентов с клиническими проявлениями тромбоэмболии легочной артерии около 10 процентов умирают в течение часа. 36 процентов - в течение суток. И каждый второй - в течение трех месяцев.

Удручающая статистика! Так что же все-таки делать?

Сергей Чубченко: Прежде всего стоит отметить: венозный тромбоз возникает не у всех. К нему есть предрасположенность. Какая? Не одна и не две. Начну с того, что есть так называемая генетическая предрасположенность к тромбообразованию. То есть самой природой определено: у человека в молодом возрасте в венах ног появятся тромбы. В таких случаях мы советуем пациенту пройти углубленное исследование, в том числе анализ его генома. Для этого достаточно сдать определенный анализ крови.

Звездочки, синяки и даже тяжесть в ногах не так опасны. А вот отеки ног… Бегом к врачу! Хотя ноги отекают не только при венозном тромбозе

Венозное тромбообразование может быть следствием избыточного веса, ожирения, оперативных вмешательств, особенно при онкологических заболеваниях. А у женщин следствием увлечения оральными контрацептивами. Для того чтобы это выявить, достаточно пройти ультразвуковое исследование вен. К сожалению, многие перестали доверять УЗИ. Некоторые пациенты даже отказываются от прохождения этой процедуры. Требуют проведения МРТ, КТ. Переубедить пациентов трудно. Но, поверьте, в данных конкретных ситуациях лучше всего, безопаснее всего и быстрее всего именно УЗИ.

Установили причину. Дальше что?

Сергей Чубченко: Независимо от причины, которая привела к венозному тромбозу, назначаются антикоагулянты - препараты, которые снижают способность крови к свертыванию. Другими словами, к образованию новых тромбов.

Антикоагулянты надо принимать всю оставшуюся жизнь? Это не грозит кровотечением?

Сергей Чубченко: Полностью безопасных лекарств нет нигде в мире. Практически у каждой группы препаратов есть побочные явления, с которыми надо считаться. Да, антикоагулянты спасают. Но длительность их применения, дозировка должны контролироваться лечащим врачом. Очень опасно их избыточное применение. Не менее опасен отказ от них по собственному желанию. И так далее. Мой совет: перед летним сезоном уточните у своего лечащего врача необходимость их приема, а также их дозировку. Все это мы говорим к тому, что есть возможность избежать тромбоэмболии и других смертельных опасностей, которые на счету у тромбов. Имею в виду, в частности, и современную хирургию.

Сергей Чубченко: Флебология сейчас одно из самых развивающихся медицинских направлений. / Фото: Александр Корольков/ РГ

Несмотря на все достижения, о которых вы говорите, особенно летом становятся заметны женщины, у которых уродующие вены на ногах. И это не просто уродство. Это страшная боль. И в данных ситуациях антикоагулянты не помогут?

Сергей Чубченко: Не помогут. Нужна хирургическая операция. И в наше время не надо ее бояться. Существуют и используются методики, позволяющие избавить человека от варикозной болезни без обширных разрезов, без пребывания в стационаре. Например, у нас в Первой градской больнице доступны все современные методы избавления от варикозной болезни. Пациенту достаточно по пути на работу прийти к нам в клинику, обратиться к флебологу и всего за пару часов избавиться от этого недуга навсегда.

Вашими устами да мед пить. Человек столько времени мучился от этих похожих на веревки вен на ногах, а тут заглянул к вам и может надеть мини-юбку - ноги выглядят пристойно. А если человек живет не в Москве? Специалисты - флебологи высокого уровня есть везде? Наконец, каким образом такая операция обходится без разрезов?

Сергей Чубченко: Флебология сейчас одно из самых развивающихся медицинских направлений. Современные технологии получили здесь все права. Да, мне, хирургу-флебологу, сегодня не нужен скальпель. Замена ему - различные физические и химические способы воздействия на пораженные варикозной болезнью подкожные вены ног.

К сожалению, география таких щадящих методов не позволяет пока говорить об их полной доступности для всех и везде. Очевидно, нужны иные подходы к подготовке кадров в этой деликатной области. Нужно соответствующее оборудование и медицинское обеспечение. И обязательно надо знать: варикозная болезнь не всегда причина образования тромбов.

Мы сказали, что лето может быть на руку тромбам. И об этом надо знать и помнить. Но главное - в любое время года быть настороже. Нет единой профилактики образования тромбов, предотвращения тромбоэмболии. Но каждому доктору, независимо от его специализации, надо знать о коварстве тромба. Чтобы не допустить тех бед, которые он может принести в любое время года.

Грамотное назначение антикоагулянтов именно в профилактических целях, выявление пациентов с высоким риском венозного тромбоза позволит снизить в несколько раз случаи тромбоэмболии легочной артерии. И тогда сбудется завет великого российского доктора, Героя Труда, академика Виктора Сергеевича Савельева: "Пациенты не должны умирать от тромбоэмболии легочной артерии".