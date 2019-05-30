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30.05.2019 21:28
Рубрика: Общество

Экзамен без риска

Как снизить стресс перед ЕГЭ
Текст: Ксения Колесникова, Евгений Петров (Чебоксары)
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Продолжается основная волна ЕГЭ. 31 мая выпускники сдают историю и химию, в ближайший понедельник - обязательный для всех русский язык. Как снизить стресс перед экзаменом? Что делать в случае неудачи? Эксперты "РГ" рассказали, что поможет справиться с волнением во время экзамена.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Елена Романова, психолог, эксперт Обрсоюза:

- Любой экзамен - стресс для ребенка. Главный совет - попытаться снизить значимость этого события в психологическом плане, "проиграть" и обсудить с родными все возможные сценарии. Понятно, что все ребята хотят поступить в лучший вуз. Но что будет, если на ЕГЭ получишь не 90 баллов, а 55? Смоделируйте ситуацию провала. Нужно понять: ЕГЭ - лишь один из этапов в жизни. И после него будет еще очень много возможностей.

Важно в период экзаменов не забывать о правильном питании, сне, режиме подготовки. Ни в коем случае не нужно пытаться что-то выучить накануне. Лучше устроить "день тишины": выспаться, отдохнуть, принять ванну, выпить вкусный чай. И ничего уже не повторять. Даже если очень сильно волнуешься, не стоит принимать серьезные успокоительные - в ситуации стресса это может вызвать непредсказуемую реакцию организма. Есть другие способы успокоиться. Например - дыхательная гимнастика.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
ЕГЭ для "тревожных" родителей: советы эксперта

Важна максимально комфортная одежда. Если есть проблемы со зрением, следует правильно подобрать очки или линзы: даже такая "мелочь" может сильно повлиять на общее состояние. Совет для девочек: не делать тугих причесок, из-за них может разболеться голова.

Эльвира Ванданова, ведущий научный сотрудник Центра стратегии, развития и правового обеспечения ФИРО:

- Гонка за высокими баллами ЕГЭ зачастую начинается задолго до самого экзамена. Повышается учебная нагрузка, занятия с репетиторами. Ученик начинает элементарно недосыпать. При длительном нарастании уровня стресса ресурсы организма могут истощиться - важно не пропустить этот момент. В некоторых случаях семье следует обратиться к специалисту. Для начала - к школьному психологу. Если же ситуация критическая, если ребенок не справляется, то родителям стоит задуматься о важном выборе. Что в приоритете - высокие баллы ЕГЭ? Или все-таки то, чтобы ребенок был здоровым и счастливым? Родительская забота и мудрость заключаются в том, чтобы не ставить завышенных требований для детей.

Особый случай

Во время сдачи ЕГЭ умерла 18-летняя ученица чебоксарской школы N 27. По сообщению Минобразования Чувашии, девушка страдала врожденным пороком сердца, была инвалидом и находилась на домашнем обучении. При этом, подчеркивает ведомство, 11-классница решила сдавать экзамен в школе...

Любой участник экзаменов, у которого проблемы со здоровьем, может перенести сдачу на резервные дни, предоставив медсправку

"Приоритетом для нас являются здоровье и благополучие всех выпускников, создание для них комфортных и безопасных условий прохождения итоговой аттестации. Рособрнадзором созданы для этого все необходимые механизмы: возможность переноса сроков экзамена при болезни, организация процедуры сдачи ЕГЭ и ОГЭ с учетом состояния здоровья и рекомендаций медицинских работников, если участник экзаменов нуждается в особых условиях из-за ограниченных возможностей здоровья или инвалидности", - заявил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Как получить 100 баллов на ЕГЭ

Любой участник экзаменов, который испытывает проблемы со здоровьем в дни проведения ЕГЭ или ОГЭ, может перенести срок сдачи выбранных предметов на резервные дни, предоставив медицинскую справку. Могут быть созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, учитывающие состояние здоровья, в том числе могут быть организованы пункты проведения экзаменов в медицинских учреждениях и на дому, если организаторы будут заведомо уведомлены о такой необходимости.

"Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях. Рособрнадзор, в свою очередь, всегда будет относиться к таким случаям с особым вниманием и прилагать все усилия, чтобы избежать подобных рисков и создать необходимые условия для участников экзаменов, испытывающих проблемы со здоровьем", - сказал Музаев.

Общество Образование ЕГЭ в России
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