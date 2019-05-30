Карту "Мир" начнут принимать в "туристических" странах

Карту "Мир" начнут принимать в странах дальнего зарубежья, популярных у туристов. Наладить этот процесс планирует Центробанк, о чем депутатам сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Прием российских платежных карт уже обеспечивается в государствах ЕАЭС (Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия). Кроме того, он стартовал в Турции.

Центробанк ведет переговоры и с другими странами.

- В ближайших планах - прием в популярных у туристов странах дальнего зарубежья, расширение приема в странах СНГ, - сказала Набиуллина.

В целом же на сегодняшний день выпущено 59 млн карт "Мир".