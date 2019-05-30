Касаткина проиграла в Париже олимпийской чемпионке

Первая ракетка России и 21-я ракетка мира Дарья Касаткина вылетела из одиночной сетки "Ролан Гаррос".

Во втором круге Касаткина проиграла олимпийской чемпионке Рио-2016 пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 3:6, 1:6. Продолжительность матча составила всего 1 час 12 минут.

За выход в четвертый круг Пуиг поспорит с Игой Свентек из Польши, которая, в свою очередь, одержала победу над китаянкой Ван Цян, посеянной под 16-м номером (6:3, 6:0).

Напомним, что в прошлом году в Париже Касаткина впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира "Большого шлема". В этом сезоне она не смогла защитить полученные очки, так что в обновленном рейтинге WTA точно покинет топ-25 лучших теннисисток.

Между тем, Касаткина продолжает выступать на Открытом чемпионате Франции в парном разряде вместе с эстонкой Анетт Контавейт.