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30.05.2019 12:18
Рубрика: Общество

Кислород можно производить в космосе

Текст: Юрий Медведев

Реактор по производству кислорода для астронавтов, которые будут летать на Луну, Марс и другие космические объекты, создали американские ученые. Как известно дефицит этого газа является одним из самых главных препятствий в освоении дальнего космоса.

Фото: mars.nasa.gov
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Необходимость брать с собой большие запасы кислорода - очень затратная и непосильная задача. Например, на Международной космической станции запасы кислорода восполняются за счет электролиза воды (разложения ее на водород и кислород). Также они периодически  пополняются грузовыми кораблями. 

Американские ученые разработали  принципиально иной метод: удалить из углекислого газа CO2 углерод, оставив только кислород. В созданным ими реакторе молекулы диоксида углерода разгоняются и ударяются в мишень из золотой фольги. При этом диоксид расщепляется на молекулярный кислород и атомарный углерод. Пока кпд. реактора довольно низкий: на каждые 100 молекул CO2 получается 1-2 молекулы кислорода. Но исследователи утверждают, что сейчас важно показать принципиальную возможность  такой технологии, а затем ее можно сделать намного более масштабной.  По их мнению, она сможет работать не только в космосе. На Земле такие реакторы будут поглощать углекислый  газ, перерабатывать его в кислород, помогая в борьбе с глобальными климатическими изменениями.

Общество Наука Общество Космос Научный подход с Юрием Медведевым
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