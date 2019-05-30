Кислород можно производить в космосе

Реактор по производству кислорода для астронавтов, которые будут летать на Луну, Марс и другие космические объекты, создали американские ученые. Как известно дефицит этого газа является одним из самых главных препятствий в освоении дальнего космоса.

Необходимость брать с собой большие запасы кислорода - очень затратная и непосильная задача. Например, на Международной космической станции запасы кислорода восполняются за счет электролиза воды (разложения ее на водород и кислород). Также они периодически пополняются грузовыми кораблями.

Американские ученые разработали принципиально иной метод: удалить из углекислого газа CO2 углерод, оставив только кислород. В созданным ими реакторе молекулы диоксида углерода разгоняются и ударяются в мишень из золотой фольги. При этом диоксид расщепляется на молекулярный кислород и атомарный углерод. Пока кпд. реактора довольно низкий: на каждые 100 молекул CO2 получается 1-2 молекулы кислорода. Но исследователи утверждают, что сейчас важно показать принципиальную возможность такой технологии, а затем ее можно сделать намного более масштабной. По их мнению, она сможет работать не только в космосе. На Земле такие реакторы будут поглощать углекислый газ, перерабатывать его в кислород, помогая в борьбе с глобальными климатическими изменениями.