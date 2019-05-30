Негосударственную пенсию депутаты предлагают платить раньше

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать пенсию с момента наступления "старого" пенсионного возраста" - женщины с 55 лет, мужчины - с 60.

Законопроект об этом разработан в Госдуме. Как пояснил "РГ" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас россияне, которые копят на пенсию в негосударственных пенсионных фондах, находятся в неравном положении.

Те, кто заключили договоры с НПФ до 1 января 2019 года, имеют право на получение негосударственной пенсии при наступлении "старого" пенсионного возраста, а те, кто с начала этого года - уже при наступлении "нового" (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин после окончания переходного периода).

Сейчас документ согласовывается с минфином и Центробанком, и концептуально они с ним согласны, говорит Анатолий Аксаков. Он рассчитывает, что на днях законопроект будет внесен в Госдуму и, возможно, принят уже в эту в весеннюю сессию. И не исключает, что его принятие несколько повысит заинтересованность россиян в самостоятельных накоплениях на пенсию.

По словам первого вице-президент Национальной ассоциации НПФ Сергея Эрлика, сейчас в негосударственном пенсионном обеспечении принимают участие 6,1 миллиона человек. Из них несколько сотен тысяч копят на пенсию самостоятельно, остальные являются участниками корпоративных программ, когда взносы в НПФ делает либо работодатель, либо и работодатель, и работник. Всего в системе негосударственного пенсионного обеспечения существует несколько десятков пенсионных схем.

"Возраст, с которого человек начнет получать негосударственную пенсию, будет определяться индивидуально с каждым клиентом и вкладчиком при заключении договора с НПФ. Законопроект позволяет участникам процесса самим определять возраст начала получения негосударственной пенсии, но не раньше наступления "старого пенсионного возраста", - поясняет первый вице-президент Национальной ассоциации НПФ.

По данным Центробанка, совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов в первом квартале 2019 года увеличился на три процента и составил почти четыре триллиона рублей. Величина пенсионных резервов выросла на 2,4 процента, до 1,3 триллиона, а пенсионных накоплений - на 3,3 процента, до 2,7 триллиона.