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Рубрика: Общество

Премиальное здоровье

Медучреждения начали "сражаться" за правительственную премию в области качества
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Медицинские и фармацевтические организации в России стали все чаще претендовать на получение правительственной премии в области качества. Об этом рассказал журналистам глава Роскачества Максим Протасов.

"Участие в конкурсе дает организациям возможность совершенно бесплатно получить оценку бизнес-процессов силами наших экспертов и рекомендации по их улучшению", - говорит Протасов. Медицинские учреждения страны также стали активными участниками премии правительства в области качества. "Мы отмечаем серьезное увеличение количества участников в текущем году от организаций здравоохранения. В прошлом году их было 7, в этом году - уже 35. Причем до финального этапа дошли в 2018 году 4 медорганизации, а в этом году - 11", - рассказал Протасов.

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За последние пару лет в числе лауреатов премии было несколько представителей фарминдустрии и организаций медобслуживания. Например, государственное автономное учреждение Свердловской области "Областной центр реабилитации инвалидов" (Екатеринбург), ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Минобороны России (Крым, город Саки), лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Шифалы Су (целебная вода) - Ижминводы" (Татарстан, село Ижевка).

Федеральный проект "Бережливая поликлиника" мотивирует медицинские организации участвовать в премии правительства

"Одним из мотивирующих факторов к участию медорганизаций в правительственной премии качества является активное развитие проекта "Бережливая поликлиника". В соответствии с госпрограммой "Развитие здравоохранения" запланирована реализация приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - отмечает Протасов. Его цель - повысить удовлетворенность россиян качеством оказания медпомощи в амбулаторных условиях до 60% к 2020 году и до 70% к 2022 году. Для этого предстоит создать новую модель медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства, в 33 регионах, а впоследствии, к 2023 году, растиражировать ее во все субъекты.

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