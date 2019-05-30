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29.05.2019 19:24
Рубрика: Спорт

Позолотили клюшки

КХЛ подвела итоги уходящего сезона
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Континентальная хоккейная лига закрыла сезон-2018/19.

По словам президента лиги Дмитрия Чернышенко, 11-й по счету сезон оказался во многих аспектах прорывным. Например, был установлен рекорд по средней посещаемости - 6603 зрителя за матч. Что касается других цифр, впервые все клубы провели в регулярном чемпионате по 62 матча. И в ближайшем будущем это число сокращаться не будет. Даже несмотря на то, что клубов в КХЛ стало на один меньше.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
КХЛ назвала лучших по итогам сезона 2018/2019

"Лига начала официальные юридические процедуры по исключению братиславского "Слована" из состава КХЛ. Нужно понимать, что спонсоры, в числе которых были и российские, были готовы выполнять свои обязательства в полном объеме, но клуб не продемонстрировал эффективности менеджмента при отсутствии поддержки в стране в решении проблем с долгами", - сообщил Чернышенко.

Вслед за совещанием по традиции лига отметила главных лауреатов хоккейного года. Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Никита Гусев, выступавший за питерский СКА. В 62 играх он набрал 82 (17+65) очков. Лучшим снайпером регулярного чемпионата тоже стал армеец, только московский. 22-летний форвард ЦСКА Кирилл Капризов "настрелял" 30 шайб. Самого ценного игрока гладкого сезона на этот раз не выбирали, а вот MVP плей-офф, как известно, объявили сразу после его окончания. Им стал голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Кстати, если судить по лауреатам разных номинаций, этот год получился вратарским. Например, лучшим новичком признан 20-летний голкипер ярославского "Локомотива" Илья Коновалов.

Среди защитников особо отличился канадец Даррен Диц из казахстанского "Барыса", лучшим голкипером стал застенчивый финн Юха Метсола ("Салават Юлаев"), а лучшим тренером - наставник ЦСКА Игорь Никитин. Кульминацией вечера стало объявление символической пятерки уходящего сезона. В итоге в топ-5 вошли вратарь Метсола, защитники Диц и Никита Нестеров (ЦСКА) и форварды Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Михаил Григоренко (ЦСКА) и Илья Михеев ("Авангард").

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
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