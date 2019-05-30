Король Нидерландов пригласил президента США посетить страну

Король Нидерландов Виллем-Александер отправил приглашение президенту США Дональду Трампу нанести визит в страну. Американского лидера пригласили принять участие в памятных мероприятиях в городе Тернезен по случаю 75-летия Битвы за устье Шельды.

Об этом сообщила газета De Telegraaf, ссылаясь на информационную службу правительства Нидерландов. Издание подчеркивает, что этим приглашением "король рискует поставить себя в крайне неудобное положение", потому что шансы, что Трамп приедет, невелики. Обычно монарх направляет приглашение только тогда, когда есть уверенность, что получатель согласится нанести визит.

По данным ТАСС, посол США в Нидерландах Пит Хукстра подтвердил, что Дональд Трамп получил приглашение от короля. Комментировать возможный приезд он отказался.

Нидерланды рассчитывали, что американский лидер посетит Глобальный саммит по предпринимательству, который пройдет в стране на следующей неделе. Однако Трамп не сможет там присутствовать. Вместо него в мероприятии примут участие его дочь Иванка и госсекретарь США Майкл Помпео.