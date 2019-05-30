Кремль не получал запроса США по встрече Путина и Трампа на G20

Запроса от США о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что речь идет об общении на полях саммита G20 в Осаке в конце июня.

"Нет, пока нет. Но время есть", - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, сейчас для Москвы главная тема - подготовка к госвизиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму и выступлению там президента.

"Сейчас повестка дня очень насыщенная. Сейчас форум пройдет, будем уже заниматься вопросами Осаки", - заключил представитель Кремля.

Песков также назвал выборы в США внутренним делом Штатов. "Но мы знаем на опыте предыдущих электоральных циклов, что они, как правило, сопровождаются выходом из ремиссии русофобских настроений и воспламенением новых русофобских истерик", - добавил он. "Каждый раз хочется надеяться, что это не произойдет. Надеемся и на этот раз, что русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании", - заключил пресс-секретарь российского президента.