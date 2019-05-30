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30.05.2019 13:11
Рубрика: Общество

Лауреатами премии "Глобальная энергия" стали ученые из Дании и США

Текст: Юрий Медведев
Датчанин Фреде Блобьерг и американец Халил Амин получили премию "Глобальная энергия"-2019 за значительный вклад в развитие технологий, обеспечивающих новые возможности в развитии энергетики. Всего на награду претендовали 39 человек.
Торжественная церемония вручения премии "Глобальная энергия". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Торжественная церемония вручения премии "Глобальная энергия". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Торжественная церемония вручения премии "Глобальная энергия". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Лауреатов наградят дипломами, золотыми медалями и нагрудными значками, а также они поделят премиальный фонд, составляющий 39 миллионов рублей.

Профессор Блобьерг получил награду в номинации "нетрадиционная энергетика". Его разработки применяются в ветряных электростанциях и позволяют вырабатывать электроэнергию, экономя десятки миллионов долларов в год.

Фото: Пресс-служба ассоциации "Глобальная энергия"
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Блобьерг, являющийся самым цитируемым автором среди ученых всех инженерных дисциплин в мире, также предложил решения для надежной интеграции фотоэлектрических установок и ветряных турбин в электросети. В настоящее время установленная мощность таких возобновляемых источников энергии (ВИЭ), подсоединенных к сетям, превышает 1000 гигаватт.

Профессор Амин - мировой рекордсмен по количеству публикаций на тему аккумуляторных батарей. Его исследования связаны с созданием новых катодов и анодов для литий-ионных батарей, разработкой жидкостно-полимерных электролитных систем, а также литий-кислородных, литий-серистых, натрий-ионных аккумуляторов. Главным достижением ученого считается изобретение катода NMC, широко применяемого сейчас в бытовой электротехнике и электромобилях. Помимо этого он разработал новую супероксидную систему аккумуляторов, способную выдавать в пять раз больше энергии по сравнению с литий-ионными батареями.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран - Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.

Общество Наука
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