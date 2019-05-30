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30.05.2019 09:29
Рубрика: Власть

Лавров: Диалог России и НАТО можно вернуть в конструктивное русло

Текст: Александр Ленин
Диалог между Россией и НАТО находится в состоянии кризиса, однако ситуацию все еще можно изменить, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Непрекращающееся расширение альянса, наращивание его потенциала вблизи российских границ, развертывание систем противоракетной обороны США - все это привело к серьезному кризису доверия, эскалации военно-политической напряженности в Евроатлантике", - заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Вместе с тем Сергей Лавров подчеркнул, что по-прежнему существуют возможности вернуть отношения между Москвой и НАТО в конструктивное русло. "Для этого партнерам следует неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства по неукреплению своей безопасности за счет других", - подчеркнул глава МИД России. По его словам, российская сторона находится в готовности к совместной работе в таких областях, как противодействие международному терроризму, наркотрафику, киберпрестпуности и другим угрозам, представляющим реальную, а не надуманную опасность.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Российский министр посетовал, что западные страны в значительной степени утратили культуру дипломатии. "Чтобы восстановить доверие в мировых делах, необходимо отказаться от порочных методов давления и шантажа, начать выстраивать межгосударственное общение на зафиксированных в Уставе ООН фундаментальных принципах, таких как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, неприменение силы или угрозы силой", - подытожил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и НАТО
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