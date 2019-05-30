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30.05.2019 13:45
Рубрика: Власть

Лавров ответил на претензии японцев по военной активности РФ на Курилах

Текст: Александр Ленин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обеспокоенность японских партнеров относительно военной активности Москвы на южных Курильских островах.
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости Фото: Андрей Шапран / РИА Новости
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

"Мы работаем на своей территории", - заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства в ответ на претензии со стороны главы МИД Японии Таро Коно, который назвал действия РФ неприемлемыми.

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Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящий момент находится в Токио, где принимает участие в двусторонних консультациях с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

"Переговоры были откровенными, мы не обходили острые вопросы, но стремились выстраивать дискуссию конструктивно, и нам это удалось", - сказал Лавров по итогам переговоров, которого цитирует ТАСС.

В ходе диалога поднимался, в частности, вопрос укрепления военного союза между Токио и Вашингтоном. В Москве не скрывают свою озабоченность наращиванием американского военного контингента в регионе и планами размещения в японских префектурах Акита и Ямагути наземных элементов ПРО Aegis Ashore.

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"Мы подтвердили свою озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе, в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов на японской территории", - подчеркнул Лавров.

В ходе общения стороны пришли к выводу о необходимости продолжения работы над выстраиванием архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Считаю весьма позитивным результатом этой дискуссии четкое подтверждение и российскими участниками, и нашими японскими коллегами необходимости продолжения работы над проблематикой архитектуры безопасности, сотрудничества в АТР на площадке восточноазиатских саммитов, в частности, через наших постоянных представителей в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте", - резюмировал руководитель МИД России.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Отношения России и Японии
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