Лавров ответил на претензии японцев по военной активности РФ на Курилах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обеспокоенность японских партнеров относительно военной активности Москвы на южных Курильских островах.

"Мы работаем на своей территории", - заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства в ответ на претензии со стороны главы МИД Японии Таро Коно, который назвал действия РФ неприемлемыми.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящий момент находится в Токио, где принимает участие в двусторонних консультациях с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

"Переговоры были откровенными, мы не обходили острые вопросы, но стремились выстраивать дискуссию конструктивно, и нам это удалось", - сказал Лавров по итогам переговоров, которого цитирует ТАСС.

В ходе диалога поднимался, в частности, вопрос укрепления военного союза между Токио и Вашингтоном. В Москве не скрывают свою озабоченность наращиванием американского военного контингента в регионе и планами размещения в японских префектурах Акита и Ямагути наземных элементов ПРО Aegis Ashore.

"Мы подтвердили свою озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе, в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов на японской территории", - подчеркнул Лавров.

В ходе общения стороны пришли к выводу о необходимости продолжения работы над выстраиванием архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Считаю весьма позитивным результатом этой дискуссии четкое подтверждение и российскими участниками, и нашими японскими коллегами необходимости продолжения работы над проблематикой архитектуры безопасности, сотрудничества в АТР на площадке восточноазиатских саммитов, в частности, через наших постоянных представителей в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте", - резюмировал руководитель МИД России.