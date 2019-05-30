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Рубрика: Экономика

Летом курс доллара вернется к мартовскому максимуму

Текст: Георгий Панин
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Российский рубль, традиционно коррелирующий с нефтяными котировками, за пять месяцев 2019 года показал себя весьма устойчивым. Даже несмотря на общемировые и политические риски. Но посмотрим, в каких условиях начинается лето для российской валюты. И как это отразится на валютных курсах.

Затянувшиеся торговые войны между Китаем и США, которые совсем недавно вновь перешли в активную фазу, стимулируют международных инвесторов избегать активов развивающихся рынков. Снижение толерантности к риску на мировой финансовой арене способствует перетоку капитала из сегмента emerging markets в пользу более стабильных и безопасных историй.

Фото: iStock
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Однако среди валют развивающихся рынков российский рубль показал одну из лучших динамик, оставаясь относительно устойчивым даже в самые острые моменты. Низкий уровень внешнего долга России, профицит бюджета и высокие цены на нефть оказали ощутимую поддержку национальной валюте, значительно прибавившей с начала года, как в паре с долларом США, так и по отношению к европейской валюте.

В то же время нефтяная поддержка в последние недели снизилась. Основное внимание участников рынка нефти сейчас приковано к ожидаемой в конце июня встрече участников ОПЕК+.

Декабрьское соглашение нефтепроизводителей о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки является ключевым поддерживающим фактором для цен на "черное золото". Если члены соглашения по итогам июньского заседания договорятся о повышении добычи, то нефтяные котировки окажутся уязвимы к рискам замедления мировой экономики из-за торговых войн. В таком случае нынешние цены за Brent в районе 70 долларов за баррель могут спуститься к более консервативным уровням.

В США предложили вводить пошлины против манипулирующих валютой стран

Несмотря на действие бюджетного правила, нивелирующего прямую взаимосвязь между нефтью и рублем, российская экономика остается зависимой от сырьевых цен, и валюта продолжает частично отыгрывать динамику нефтяных котировок.

Помимо этого, достаточно четко и недвусмысленно прослеживается сохранение курса США на продолжение давления на РФ посредством постепенного ужесточения санкционных ограничений. Очередные шаги Штатов в этом направлении непредсказуемы, как по срокам, так и по тяжести последствий, что сдерживает энтузиазм инвесторов, присматривающихся к рублевым активам.

Несмотря на это, российские ОФЗ продолжают пользоваться популярностью у нерезидентов, доля которых во владении госдолгом РФ по итогам апреля выросла до 27,1 процента с мартовских 26,2 процента. С одной стороны, такая тенденция позитивна для динамики рубля. С другой, есть возрастающий риск распродаж в случае введения Штатами новых более-менее чувствительных ограничений. В том числе, никуда не исчезли риски введения ограничений непосредственно на владение российским госдолгом.

Фото: iStock
Куда качнет цену нефти этим летом

Вот в таких условиях начинается лето. Демонстрируя уверенную динамику в начале года, рубль остается чувствительным к ключевым рискам внешнего характера, главные из которых несут в себе рынок нефти и санкционные угрозы. В то же время потенциал укрепления по большей части реализован, и умеренное ослабление рубля выглядит наиболее вероятным сценарием на горизонте ближайших месяцев.

Валютная пара доллар/рубль при ухудшении рыночной конъюнктуры вполне может достичь мартовского максимума в районе 66,8-67 рублей.

По отношению к евро снижение рубля может оказаться менее значительным, учитывая слабость экономики еврозоны. В негативном сценарии пара евро/рубль может консолидироваться в диапазоне 73,5-74 рублей.

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