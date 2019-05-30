Лукашенко поздравил космонавта Алексея Леонова с днем рождения

Легенде российской и мировой космонавтики, первому человеку, вышедшему в космическое пространство, Алексею Леонову, который сегодня отмечает 85-летие, направил 30 мая сердечные слова приветствия белорусский лидер, сообщает его пресс-служба.

В поздравительном адресе Александра Лукашенко говорится, что жизнь летчика-космонавта стала ярким примером "героического и самоотверженного служения во благо Отечества. Несколько поколений мальчишек и девчонок, равняясь на Вас, убедились, что целеустремленность и упорный труд приводят к исполнению самой смелой мечты".

В Беларуси, подчеркнул глава государства, знают и глубоко уважают Алексея Леонова как достойного представителя легендарного отряда советских космонавтов, невероятно мужественного человека, который первым шагнул в открытый космос и совершил прорыв в мировой истории освоения внеземного пространства.

"Неоценим и Ваш вклад в популяризацию космонавтики: научно-популярные книги и живописные полотна рассказывают жителям Земли про освоение удивительной и безграничной Вселенной, одновременно напоминая о том, какой прекрасной является наша родная планета", - констатировал президент.

Он выразил убеждение, что авторитет и активная гражданская позиция Леонова "будут служить укреплению дружественных взаимоотношений между братскими народами Беларуси и России" и пожелал юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в творчестве и достижении новых высот.

Кстати, накануне праздничной даты Алексея Архиповича поздравили и российские космонавты с Международной космической станции, сообщается на сайте "Роскосмоса". Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в открытый космос, наклеив на скафандры "Орлан-МКС" таблички с теплыми словами, а также вынесли за пределы МКС фотографию Алексея Леонова, которая будет возвращена на Землю для вручения юбиляру.

"Алексей Архипович наш герой, наша легенда, пример для подражания для многих поколений космонавтов и астронавтов. Его полеты стали символом мужества и завоевания новых высот. Без сомнения, тот подвиг, который совершил Алексей Архипович в марте 1965 года, когда первым вышел в открытый космос, навсегда вошел не только в историю космонавтики, но и в летопись всего человечества", - говорится в видеопоздравлении.

Информационные источники напоминают, что прославленный покоритель вселенной более 20 лет был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов, имеет четыре изобретения и более десяти научных трудов. Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР.

За большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность Алексей Архипович награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.