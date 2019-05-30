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30.05.2019 18:04
Рубрика: Экономика

ЛУКОЙЛ проведет модернизацию трех энергоблоков Краснодарской ТЭЦ

Текст: Валерий Львов
ЛУКОЙЛ получил положительное решение правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики о включении проекта модернизации трех энергоблоков Краснодарской ТЭЦ мощностью 150 Мвт каждый в Перечень дополнительных проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. Об этом сообщила пресс-служба нефтяной компании.
Модернизация ЛУКОЙЛом Краснодарской ТЭЦ усилит надежность энергосистемы Юга России. Фото: Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" Модернизация ЛУКОЙЛом Краснодарской ТЭЦ усилит надежность энергосистемы Юга России. Фото: Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ"
Модернизация ЛУКОЙЛом Краснодарской ТЭЦ усилит надежность энергосистемы Юга России. Фото: Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ"

Проект модернизации предусматривает комплексную замену паровых турбин и основных элементов котельного оборудования, что позволит значительно улучшить эксплуатационные характеристики и продлить срок службы электростанции. Что примечательно еще, проект отдает предпочтение паросиловому оборудованию, полностью изготовленному отечественными производителями, обладающему улучшенными технико-экономическими показателями и экологическими характеристиками.

"При модернизации генерирующего оборудования будут использованы отечественные комплектующие, в том числе, инновационное паросиловое оборудование. Теплофикационные паровые турбины специально создаются для нашего проекта заводом-изготовителем", - прокомментировал вице-президент по энергетике ПАО "ЛУКОЙЛ" Денис Долгов.

По мнению Долгова, комплексная замена оборудования блочной части Краснодарской ТЭЦ усилит надежность Объединенной энергосистемы Юга России, а использование низкоэмиссионных горелок будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе.

Работы по модернизации энергоблоков планируется завершить в 2022-2024 гг. Базовый уровень нормы доходности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), в рамках которых указанные проекты будут поставлять мощность и электроэнергию на оптовый рынок, составит 14%.

По данным компании, энергоблоки имеют наработку более 400 тыс. часов при вдвое меньшем нормативе. Средний коэффициент использования установленной мощности Краснодарской ТЭЦ за последние пять лет составляет 74% - это высокий показатель для данного типа оборудования.

Справка

Краснодарская ТЭЦ является генерирующей мощностью ООО "Лукойл-Кубаньэнерго" (100% дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ").

ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1963-1966 гг. и является основным источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Краснодарском крае, а также важным элементом поддержания надежности Объединенной энергосистемы Юга. В 2012 году предприятие ввело в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 410 МВт - ПГУ-410, что позволило в полтора раза увеличить установленную электрическую мощность Краснодарской ТЭЦ и на 25% снизить удельный расход топлива.

Экономика Отрасли Энергетика Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ
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