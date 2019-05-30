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30.05.2019 13:28
Рубрика: Власть

Международный комитет ГД поддерживает приостановление ДРСМД

Текст: Татьяна Замахина

Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддерживает принятие проекта закона о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам заявил глава комитета Леонид Слуцкий.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
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Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект на эту тему. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Депутаты рассмотрят документ в приоритетном порядке на заседании 18 июня.

Комитет ГД по международным делам на заседании думского Совета был определен как профильный. Как заявил Слуцкий, его комитет поддерживает законопроект.

- Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие, - уточнил он.

По словам депутата, это решение связано с "абсолютно деструктивной политикой США, которые вышли в одностороннем порядке из договора".

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, заявил, что решение президента России о приостановлении нашей страной действия ДРСМД направлено на защиту интересов национальной безопасности.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Россия неоднократно заявляла о необходимости сохранения данного двустороннего соглашения и предлагала российско-американский диалог, напомнил он.

- США безосновательно раздули конфликт вокруг ДРСМД и выбрали для общения с Россией бесперспективный тон угроз и ультиматумов, - добавил Железняк.

По его мнению, обвинения Запада, которые могут последовать за решением России приостановить действие договора, нужно переадресовывать США.

- Мировой общественности следует понимать, что Россия предприняла все возможные меры для сохранения ДРСМД, в котором заинтересованы все страны, которые понимают опасность разрушения соглашения, поддерживавшего хрупкий баланс сил в мире, - добавил парламентарий.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Выход США из договора о РСМД
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