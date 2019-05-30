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Рубрика: В мире

Мун Чжэ Ин поручил сделать все возможное для спасения туристов в Венгрии

Спасательная операция на Дунае. Фото: EPA/PETER LAKATOS Спасательная операция на Дунае. Фото: EPA/PETER LAKATOS
Спасательная операция на Дунае. Фото: EPA/PETER LAKATOS

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг поручил правительству использовать все возможные средства и возможности в поисках корейских туристов, пропавших во время крушения прогулочного катера в Будапеште.

Кореянка устроила ДТП с тремя машинами и спряталась под автомобилем

Такую информацию распространило агентство Yonhap, ссылаясь на администрацию президента. Глава государства также поручил создать группу быстрого реагирования под руководством министра иностранных дел. В ближайшее время в Венгрию будет направлена группа должностных лиц Южной Кореи.

Напомним, прогулочный катер, курсировавший по Дунаю, перевернулся и затонул в центре Будапешта возле парламента Венгрии в среду вечером. На его борту находись 35 человек - в основном туристы из стран Азии. Погибли семь пассажиров, 19 человек числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

Спасенные туристы были госпитализированы с легкими травмами и переохлаждением. На месте ЧП продолжается спасательная операция, которая осложняется сильным дождем. Работают профессиональные дайверы.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Европа Венгрия
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