Мужская сборная России с новым главным тренером финном Туомасом Саммелвуо сегодня матчем против Франции в сербском Нови-Саде начинает свое участие во втором розыгрыше Лиги наций. Соперниками на этом этапе также будут японцы и хозяева площадки.

Весьма символично, что турнир стартует встречей между действующим и первым чемпионом Лиги наций Россией и прошлогодним финалистом Францией. Несмотря на столь высокий статус нашей сборной, Международная федерация волейбола так распределила команды по подгруппам игровых уикендов, что подопечным Саммелвуо придется половину лета перемещаться по всем континентам. После Сербии отправимся на домашний этап в Уфу, затем - в иранский город Урмия, далее с многочисленными пересадками летим в бразильскую Куябу. И уже из Южной Америки держим курс на Австралию. А финальный турнир с участием шести сильнейших сборных из 16, куда, надеемся, россияне обязательно попадут, состоится 10-14 июля в Чикаго (США).

Кстати, штаб сборной уже заранее позаботился о визах в Соединенные Штаты. Это красноречивее всего говорит о том, что задача-минимум в Лиге наций - квалифицироваться в решающий раунд.

Помимо России и ее соперников в Сербии в однокруговом турнире предварительного этапа участвуют Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Китай, Польша, США и так называемые "команды-претенденты" Австралия, Болгария, Канада, Португалия. Только худший из последней четверки покинет Лигу наций.

Сегодня официальный дебют за сборную страны не только у ряда молодых игроков и главного тренера Саммелвуо, но и у нового генерального менеджера национальной дружины, олимпийского чемпиона Лондона-2012 Сергея Тетюхина.