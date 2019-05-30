МВД сократило список опасных питомцев

Министерство внутренних дел в разы уменьшило список опасных пород собак - с 71 позиции до 13. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, проект постановления был доработан "с учетом предложений федеральных органов власти и от общественных организаций".

Обновленный перечень опубликован на портале нормативных правовых актов. Судя по документу, опасными считаются акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды. Также в списке волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы перечисленных пород.

В пояснительной записке говорится, что в перечень попали породы, используемые для травли, а также те, в которых "не велась селекция на лояльность к человеку".

Изначально МВД включило в список опасных такие породы, как шарпей, тибетский мастиф, все виды овчарок, кангал, бультерьер, ирландский волкодав. С этим многие не согласились.

Общество и специалисты не первый месяц обсуждают, какие собаки потенциально опасны, а какие - нет. Статистику покусанных собаками граждан ведут травматологические отделения и следователи, когда собаки нападают на взрослых и детей. Судя по этим данным, самыми опасными породами оказались совсем не фигуранты полицейского списка, а породы из так называемых "диванных" питомцев. В том же Санкт-Петербурге на первом месте по числу укусов стоит такса, а не бразильский бульдог. Причем держит первенство по укусам такса в Северной столице уже второй десяток лет.

Любой собачник скажет, что плохо воспитанный пудель, шпиц или болонка доставляет массу проблем окружающим, несмотря на свои размеры и умилительный внешний вид. Приобретая мелкого пуделя, хозяевам редко приходит в голову, что воспитывать и дрессировать надо любую собаку, вне зависимости от породы и размера. Но если шпица можно в крайнем случае носить на руках, то официально опасную собаку придется не только серьезно воспитывать у настоящих специалистов, но и выгуливать исключительно в наморднике и на поводке.

Самой кусачей породой оказались не фигурантыстрогого списка, а "диванные" питомцы - таксы

Напомним, волна обсуждений и споров об опасных собаках началась с того, что МВД было поручено составить список из потенциально опасных пород собак, к содержанию которых надо будет готовиться почти как к получению оружия. И так же серьезно относиться к их жизни в окружающем мире. Приобрести питомца таких пород можно будет с массой ограничений. И здесь не только выгул на поводке и в наморднике. Одним из решений проблемы опасных собак является введение обязательных школ, подобных водительским. Обязательный учет таких питомцев, кстати, чаще всего таким собакам потребуется не комнатное содержание, а вольерное. Причем территория, на которой будет расположен вольер для таких особых собак, должна быть оформлена по всем правилам: либо в собственность, либо в аренду хозяев собаки.

"В каждой цивилизованной стране любая собака должна быть на поводке и в наморднике, поэтому я не вижу смысла в разделении собак на опасных и нет, - прокомментировала "Российской газете" президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская. - Порода ведь вообще ни при чем. Существует более 100 пород собак, есть метисы, есть беспородные. И невозможно заведомо угадать, от какой собаки следует ждать опасности, а от какой - нет. Все зависит от конкретной собаки, а ни в коем случае не от породы, к которой она принадлежит".

"Все собаки потенциально опасны. Есть риск передачи бешенства, его несут любые собаки. Причем даже не обязателен укус, у человека, допустим, царапина, а зараженная собака, просто оказавшись рядом, через слюну может заразить его. По Московской области в год фиксируется по 300 случаев бешенства, и главный переносчик - собаки", - добавила эксперт.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года вступил в силу федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Это был выстраданный и долгожданный документ. Теперь в нашей стране запрещено устраивать бои между животными, содержать диких зверей в домашних условиях, выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка, выгуливать собак в не предназначенных для этого местах, кормить хищников другими животными в публичном пространстве, а еще запрещено выбрасывать животных.

Кроме того, закон запрещает открывать контактные зоопарки в торговых центрах, а также содержать животных в точках общепита - барах и ресторанах. Закон предписывает относиться к животным как к существам, испытывающим эмоции и физические страдания. Граждане обязаны обеспечивать надлежащий уход и ветеринарный контроль за животным, а также не допускать появления у него нежелательного потомства. Кроме того, хозяев обязали убирать за собаками при их выгуле.