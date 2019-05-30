На экраны выходит фильм Rocketman об Элтоне Джоне

Не удивляйтесь, что именно сейчас биографические фильмы о легендарных музыкантах стали снимать так часто. Вначале появилась "Богемская рапсодия", затем "Грязь" о смутьянах из Motley Crue. Да и фильм "Лето" Кирилла Серебренникова тоже о рок-героях, но уже об отечественных: Викторе Цое и Майке Науменко.

Нынешней новой моде на музыкальное кино есть простое объяснение: современный шоу-бизнес - в основном продюсерское достижение. И харизматичных личностей, самобытных и притягательных рок-героев в нем ныне, по сути, раз-два и обчелся (Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons, Джаред Лето из 30 Seconds To Mars, фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, может, еще один-два артиста). Схожая ситуация и в поп-музыке, рэпе и джазе.

Поэтому режиссеры, сценаристы и мы, зрители, все чаще интересуемся музыкальной культурой 70-90-х, когда роль продюсеров еще не была столь давлеющей, а чувство независимости и оригинальности суждений, эрудиция и желание сделать мир лучше были свойственны артистам в куда большей мере, чем сегодня. Те, кто выходил на сцену, были интересны аудитории не только как музыканты, но и как люди, у которых можно чему-то научиться. Главное, почти у всех была своя история, возможно, поучительная и для других.

Теперь свою историю решил рассказать и Элтон Джон... Он лично утверждал сценарий и актера, который его сыграет, - Тэрона Эджертона. Поэтому перед просмотром картины казалось, что она окажется скучной и скупой на интриги и неожиданные повороты сюжета: кто же из звезд станет рассказывать о себе плохо? Но все оказалось с точностью до наоборот.

Rocketman, с одной стороны, пример дотошной автобиографии: в ней рассказана история сэра Элтона Джона (тогда еще звавшегося Реджинальдом Кеннетом Дуайтом) с самого раннего детства. Первые уроки игры на фортепиано, поиски музыкантов для группы, выбор творческого псевдонима, непростые отношения с коллегами. А с другой - это напоминание о том, что принес Элтон Джон в современную музыку: простые, но экспрессивные мелодии с фортепианными проигрышами-акцентами. И еще - уникальную манеру исполнения, где обязательными были эпатаж и яркие, гламурные эмоции, которые выражались и в том, что на концертах он порой прыгал по роялю, играл на нем и руками, и ногой - еще больше увеличивая темп.

Приятно, Элтон Джон совсем не хотел фильма-памятника себе! А наоборот, показал, что и в 72 года он продолжает быть неугомонным и способным на новые хиты и поступки. Поэтому написал для Rocketman одну новую песню (I m Gonna) Love Me Again. Сам же и спел. А другие свои хиты 60-90-х доверил исполнить актеру (в отличие, кстати, от группы Queen, которая просто вставила в "Богемскую рапсодию" свои хиты разных лет). И на саундтреке Элтон Джон поет только в двух треках...

Ему было интересно, как с его классикой станут обращаться актер Тэрон Эджертон и композитор, продюсер, аранжировщик и, кстати, сын продюсера The Beatles Джорджа Мартина Джайлз Мартин! А это - прекрасное подтверждение того, что Элтон Джон не утратил своего пытливого интереса к музыке.

И наверняка мы услышим от него еще немало новых хитов!