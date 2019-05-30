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30.05.2019 11:24
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

На IPQuorum.Start обсудили важность человеческого капитала в экономике

29 мая, в первый день работы международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village 2019, на площадке IPQuorum.Start прошла панельная дискуссия "Как человек и капитал его знаний создают новые отрасли. Малайзийское чудо: инструкция по применению". IPQuorum.Start - специальная площадка Ассоциации IPChain, официального партнера конференции.
Фото: Пресс-служба IPQuorum Фото: Пресс-служба IPQuorum
Фото: Пресс-служба IPQuorum

Модератором сессии выступил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Также в дискуссии приняли участие исполнительный директор института PEMANDU, автор "Малайзийского чуда" Датук Крис Тан, советник председателя правления Фонда "Сколково" по интеллектуальной собственности Максим Прокш, управляющий партнер Mindsmith Руслан Юсуфов и российский экономист, ординарный профессор, руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики ВШЭ Леонид Григорьев. Спикеры обсудили стратегии развития человеческого капитала в цифровую эпоху.

Фото: Фото предоставлены пресс-службой IPQUORUM
На IPQuorum обсудили развитие человеческого капитала

Изменения в современной экономике тесно связаны с приходом новых технологий, смещением приоритетов с материальных на нематериальные активы, считает президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. По его словам, "ценность продуктов стала другой: удешевилось производство, но намного подорожали идеи, лежащие в его основе. Безусловно, интеллектуальная собственность играет важную роль в экономике, но ИС - это лишь форма передачи знаний в рыночные продукты. В ее основе - люди, и именно человеческий капитал является главным двигателем и потребителем инноваций".

Малайзийский эксперт Датук Крис Тан рассказал о действенных стратегиях трансформации бизнеса в новых экономических условиях. "Неважно, какого цвета ваша кошка - важно, ловит ли она мышей. Эта цитата Дэн Сяопина отлично отражает принцип, которым должны руководствоваться и стартапы, и крупные компании, и страны для достижения своих целей. Успешный бизнес должен меняться в соответствии с требованиями рынка. Это значит, что в условиях современной экономики необходимо развивать человеческий капитал, искать новые идеи и, главное, иметь четкое представление о том, чего вы от этих идей хотите", - отметил Крис Тан.

По мнению эксперта, для эффективного развития человеческого капитала важно найти баланс между всеми участниками рынка: "Государство должно взять на себя роль посредника между бизнесом и идеями. Инкубаторы вроде "Сколково" создают инфраструктуру для развития стартапов, для возникновения необходимой стране экосистемы обмена идеями. Как показал опыт Малайзии, такой формат необходим для дальнейшего развития инновационной экономики страны".

Фото: пресс-служба IPQuorum
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Не только в Малайзии, но и в России теме развития человеческого капитала уделяется много внимания. Однако, как заметил руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев, "сейчас Россия столкнулась с проблемой качества институтов. Наша страна удивительным образом производит колоссальное количество мозгов, которое не может утилизировать".

Поддержал коллегу и управляющий партнер консалтинговой компании Mindsmith Руслан Юсуфов, также отметивший важность "создания мозгов". "В будущем успеха достигнут те, кто сделает ставку на интеллект. Появится новый тип человека, новая элита из тех, кто не побоится использовать передовые технологии, искусственный интеллект для радикального изменения нашей жизни. Произойдет революция, сходная с промышленной революцией прошлого, только в этот раз разрыв между новым и старым будет непреодолим. Если мы не хотим остаться позади, нам нужно научиться быть актуальными и "делать мозги".

Фото: Пресс-служба IPQuorum

Новые технологические решения и форматы стимулируют приток интеллектуального капитала и дают необходимые инструменты для его "утилизации". Как объяснил советник председателя правления Фонда "Сколково" по интеллектуальной собственности Максим Прокш, "в "Сколково" складывается уникальная среда, где люди с разными компетенциями и интересами смешиваются, и на стыке знаний, технологий и инфраструктуры рождаются новые идеи. У нас есть Центр интеллектуальной собственности, предоставляющий полный цикл сопровождения для деятельности стартапов. Существуют и платформенные решения, такие как IPChain, позволяющие отследить всю информацию об объекте: какие у него ограничения, кто правообладатель, есть ли лицензии и так далее. Получается открытый рынок, и если вы захотите выйти за рубеж, то ваши потенциальные партнеры или инвесторы смогут проверить вашу историю. Таким образом, вы показываете и доказываете, что вы открыты, что у вас нет проблем с правами, нет конфликтов и что ваш продукт нужен и готов к использованию. Идеи витают в воздухе, но деньги из них делать сложно, это кропотливый труд".

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями выступили Фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Фото: пресс-служба IPQuorum
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Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских и зарубежных организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.

IPQuorum - международный коммуникационный бренд, созданный с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

Startup Village 2019 - седьмая Международная конференция для технологических предпринимателей. Уникальное для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции - общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в "Сколково", - первом иннограде России. Организатор проекта - Фонд "Сколково".

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