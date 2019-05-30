На Украине пять человек погибли при крушении вертолета ВСУ

Вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине. Об этом говорится в сообщении сухопутных войск украинских вооруженных сил, опубликованном в соцсетях.

Уточняется, что связь с вертолетом была потеряна в среду поздно вечером, когда МИ-8 совершал тренировочный полет. По предварительным данным, погибли четыре члена экипажа, а также командир 16-й отдельной бригады армейской авиации сухопутных войск ВСУ, пишет ТАСС.

На месте крушения сейчас работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также представители минобороны. О причинах аварии Ми-8 ничего не сообщается.