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30.05.2019 07:33
Рубрика: В мире

На Украине пять человек погибли при крушении вертолета ВСУ

Вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине. Об этом говорится в сообщении сухопутных войск украинских вооруженных сил, опубликованном в соцсетях.

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Уточняется, что связь с вертолетом была потеряна в среду поздно вечером, когда МИ-8 совершал тренировочный полет. По предварительным данным, погибли четыре члена экипажа, а также командир 16-й отдельной бригады армейской авиации сухопутных войск ВСУ, пишет ТАСС.

На месте крушения сейчас работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также представители минобороны. О причинах аварии Ми-8 ничего не сообщается.

В мире экс-СССР Украина Авиакатастрофы
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