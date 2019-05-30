Набиуллина анонсировала снижение ставок по кредитам

Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, Что касается конкретно ставок по ипотеке, то реально их снижение до 8% в срок, поставленный президентом.

Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, выступая перед депутатами в Госдуме с отчетом.

- Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный указом президента, - сказала глава регулятора.

Основным фактором снижения ставок по ипотечным кредитам является снижение инфляции. Большую часть года ставки по кредитам в целом шли на убыль - до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку.

- Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции, - отметила Набиуллина. По ее словам, данные за март и апрель говорят, что месячные темпы роста цен (с поправкой на сезонность) по всем основным группам товаров и услуг уже опустились до 4%. А это, напомним, цель регулятора по инфляции. А годовая инфляция вернется к этому показателю в первой половине 2020 года, считают в ЦБ.

Что касается ключевой ставки (сейчас она составляет 7,75%), то регулятор вернется к ее снижению во втором-третьем квартале на фоне исчерпания проинфляционных факторов, уточнила глава Банка России.