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Рубрика: Власть

Набиуллина анонсировала снижение ставок по кредитам

Текст: Татьяна Замахина
Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, Что касается конкретно ставок по ипотеке, то реально их снижение до 8% в срок, поставленный президентом.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, выступая перед депутатами в Госдуме с отчетом.

- Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный указом президента, - сказала глава регулятора.

Фото: РИА Новости
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Основным фактором снижения ставок по ипотечным кредитам является снижение инфляции. Большую часть года ставки по кредитам в целом шли на убыль - до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку.

- Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции, - отметила Набиуллина. По ее словам, данные за март и апрель говорят, что месячные темпы роста цен (с поправкой на сезонность) по всем основным группам товаров и услуг уже опустились до 4%. А это, напомним, цель регулятора по инфляции. А годовая инфляция вернется к этому показателю в первой половине 2020 года, считают в ЦБ.

Что касается ключевой ставки (сейчас она составляет 7,75%), то регулятор вернется к ее снижению во втором-третьем квартале на фоне исчерпания проинфляционных факторов, уточнила глава Банка России.

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