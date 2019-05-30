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30.05.2019 22:37
Рубрика: Власть

Доступные деньги

Эльвира Набиуллина анонсировала снижение ставок по кредитам
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед Госдумой с ежегодным отчетом. Однако бездумное наращивание кредитования Банк России поощрять не будет.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Что касается конкретно ставок по ипотеке, то реально их снижение до 8 процентов. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. Она может быть решена к 2024 году.

Основным фактором уменьшения процентов по кредитам - в том числе и по ипотечным - является снижение инфляции. Большую часть года ставки в целом шли на убыль - до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку. "Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции", - отметила Набиуллина.

Фото: iStock
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По ее словам, данные за март и апрель нынешнего года говорят, что месячные темпы роста цен (с поправкой на сезонность) по всем основным группам товаров и услуг уже опустились до 4%. Это и есть цель регулятора. При этом в годовом выражении инфляция достигнет нужной отметки в первой половине 2020 года, считают в ЦБ.

Что касается ключевой ставки (сейчас она составляет 7,75%), то регулятор вернется к ее снижению во втором-третьем квартале текущего года на фоне исчерпания проинфляционных факторов, уточнила глава Банка России.

Некоторые граждане, впрочем, уже слишком активно берут кредиты и вынуждены тратить на их погашение весомую долю семейного бюджета. По словам Эльвиры Набиуллиной, заемщики в РФ направляют на эти цели 44% своего дохода.

В связи с этим необходимо принимать меры. Что и будет сделано с осени этого года: для рынка потребительского кредитования вводится показатель долговой нагрузки граждан. Это отношение долга к доходу, который должны будут учитывать банки и микрофинансовые организации при выдаче займов.

"Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан. Если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков - это угроза их устойчивости", - отметила Эльвира Набиуллина.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Руководитель регулятора заявила, что в Центробанке считают такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро - быстрее, чем кредитование предприятий. "Мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием", - подчеркнула она.

В ходе отчета главы ЦБ обсуждались не только кредиты, но и, в частности, вклады. Эльвира Набиуллина сообщила о поддержке инициативы депутатов об увеличении порога застрахованных вкладов до 10 млн рублей в ряде случаев. Сейчас порог составляет 1,4 млн рублей. Как признала глава регулятора, потеря незастрахованной части вкладов в банках, у которых отзывается лицензия, - это очень болезненная для потребителей ситуация. Особенно когда у человека на счете в одном банке скопилась большая сумма. И в случае отзыва лицензии кредитной организации гражданин может просто не иметь возможности и времени распорядиться средствами. "И для подобных случаев мы считаем правильным увеличить сумму страхового возмещения. С такой инициативой выступили депутаты, мы ее поддерживаем, - заявила Набиуллина. - Каких жизненных ситуаций это касается? Наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решению суда, средства от продажи недвижимости и ряд других". В этих случаях ЦБ считает возможным увеличить сумму страхового возмещения до 10 млн рублей.

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