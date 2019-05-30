Онищенко объяснил свой совет жить "чуть-чуть впроголодь"

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить "чуть-чуть впроголодь" и заниматься физической нагрузкой.

Свое заявление Онищенко сделал накануне, комментируя исследование специалистов Американского гериатрического общества. "Жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой - самое эффективное", - подчеркнул бывший главный санврач. Эти слова разнеслись по интернету с разными комментариями вплоть до самых язвительных. И Онищенко пришлось объяснять, что он сказал и чего не имел, на самом деле, в виду.

- Я - не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь, - заявил он в интервью сайту kp.ru. - А я - против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется а области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса!

Он добавил, что "питание должно быть сдержанным и его должно быть меньше - по объему калорий".

Онищенко также пояснил, что под "пожилыми" понимает граждан "за 50".