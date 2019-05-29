Онищенко назвал полезным "жить чуть-чуть впроголодь"

Правильное питание и умеренные физические нагрузки - залог здоровья, особенно для пожилых людей. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя резонансное исследование Американского гериатрического общества.

"Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным", - приводит RNS слова Онищенко. Он добавил, что самым эффективным является сочетание - "жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой".

Впрочем, он уточнил, повышенные нагрузки показаны только тем пожилым людям, у которых нет проблем с сердцем.

Ранее похожие советы дала и заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.

"Физическая активность, в том числе физические упражнения, в настоящий момент самый эффективный и безопасный способ оздоровления и увеличения продолжительности жизни", - заявила она, также посоветовав выбирать нагрузку по силам. "Ну и не забывать про принципы здорового питания: исключить жирное, соленое, сладкое, жареное, добавить - овощи и фрукты, мясо и рыбу, злаки и орехи", - подчеркнула представитель Минздрава.