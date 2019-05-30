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Оператор Tele2 "обрушился" в Москве и других городах

30.05.2019,  
11:21
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи оператора Tele2 жалуются в социальных сетях на недоступность мобильного интернет-доступа и перебои в работе голосовой связи. Сбои начались около 10 часов утра, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

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По данным сайта, клиенты оператора испытывают серьезные перебои со связью в различных районах Москвы, а также в городах Подмосковья. Сбой также проявляется в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других населенных пунктах. 

У некоторых абонентов Tele2, как свидетельствуют жалобы в Twitter, доступ к услугам связи отсутствует полностью.

Что стало причиной сбоя, неизвестно. Чуть позже оператор выступил с комментариями относительно инцидента.

"У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена", - заявили в пресс-службе Tele2.

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