Оператор Tele2 "обрушился" в Москве и других городах

Пользователи оператора Tele2 жалуются в социальных сетях на недоступность мобильного интернет-доступа и перебои в работе голосовой связи. Сбои начались около 10 часов утра, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

По данным сайта, клиенты оператора испытывают серьезные перебои со связью в различных районах Москвы, а также в городах Подмосковья. Сбой также проявляется в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других населенных пунктах.

У некоторых абонентов Tele2, как свидетельствуют жалобы в Twitter, доступ к услугам связи отсутствует полностью.

теле2 что со связью?

дома всегда прекрасно ловит, а сейчас поиск сети — скоппушко (@nastasiiiass) May 30, 2019

Что стало причиной сбоя, неизвестно. Чуть позже оператор выступил с комментариями относительно инцидента.

"У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена", - заявили в пресс-службе Tele2.