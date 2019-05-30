Опрос: Россияне рассказали об отношении к алкоголю

Несмотря на то, что статисты и социологи не первый год констатируют, что в России растет доля непьющих, недавний опрос ВЦИОМ зафиксировал, что доля совсем непьющих немного уменьшилась и составила 33 процента. Раньше об этом заявляли 40 процентов россиян.

Очевидно, что слыть пьяницей стало немодно. Оставшиеся 67 процентов говорят, что выпивают "время от времени". Признавшихся в горьком пьянстве не набралось ни процента.

Интересно выглядит картина "сознавшихся в употреблении". 27 процентов сообщили, что употребляют алкогольные напитки реже, чем раз в месяц, 18 процентов - два-три раза в месяц, 16 - раз в месяц. И только 6 процентов - несколько раз в неделю, и то пойди разбери - горькое ли это пьянство или семейная традиция выпивать четверть бокала красного вина за ужином.

Судя по этим цифрам - мы почти трезвая страна. Может быть, это одна из самых скользких тем для соцопросов, где желаемое выдается за реальность, но уменьшение числа пьющих и угасание моды на пьянство за последние годы все-таки очевидны.