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30.05.2019,  
12:35
Текст:  Алексей Моисеев

Оторвало "хобот": редкая САУ осталась без ствола в ходе боев в Ливии

Противоборствующие стороны в Ливии в непрекращающихся боевых действиях продолжают применять 155-мм самоходные артиллерийские установки Palmaria.

Эти длинноствольные боевые машины регулярно появляются на фотографиях и видеоматериалах с линии фронта. Как правило, они работают прямой наводкой. Их снаряды весом в 43,5 кг обладают значительной разрушительной силой и очень опасны даже для средних и основных боевых танков, не говоря уже о БМП или бронетранспортерах.

Фото: Sonia Sevilla / wikipedia.org
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Правда, при таком применении проявляется один крупный недостаток самоходок - сравнительно тонкая противопульная броня. Поэтому неудивительно, что время от времени в Сети появляются фотографии подбитых САУ данной модели.

Случаются инциденты из-за плохого состояния материальной части. Например, самоходка на фото, по всей видимости, была потеряна просто потому, что орудие полностью выработало свой ресурс: техника интенсивно используется с 2011 года.

Считается, что до начала гражданской войны на вооружении ливийской армии находилось около полутора сотен таких машин, закупленных в Италии в 80-е годы. Сейчас исправными осталось лишь около трех десятков.

Вес Palmaria - около 46 т. Мощность двигателя 750 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода 500 км. Максимальная данность стрельбы - до 30 км. Экипаж - 5 человек.

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